El Gabinete de Javier Milei: quiénes son los ministros y secretarios que llegan al Gobierno

Javier Milei, el presidente electo, tendrá en su gobierno un Gabinete de nueve ministerios: Defensa, Justicia, Economía, Capital Humano, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Seguridad, Salud e Interior. Se trata de una reestructuración con grandes diferencias con el gobierno de Alberto Fernández, que tenía un organigrama de 19 carteras.

Algunos ministerios pasarán a ser secretarías, como Desarrollo Social, Trabajo y Educación, que formarán parte del nuevo ministerio de Capital Humano. Otras áreas, como el ministerio de Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación; Cultura; Desarrollo Territorial y Hábitat; la de Mujeres, Géneros y Diversidad; Transporte; y Turismo y Deportes, pasará a la órbita de los ministerios.

Ministerios y jefatura de Gabinete

Jefatura de Gabinete: Nicolás Posse

Ministerio de Economía: Luis Caputo

Ministerio de Seguridad: Patricia Bullrich

Ministerio de Justicia: Mariano Cúneo Libarona

Ministerio de Infraestructura: Guillermo Ferraro

Ministerio del Interior: Guillermo Francos

Ministerio de Capital Humano: Sandra Pettovello

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Diana Mondino

Ministerio de Defensa: Luis Petri

Ministerio de Salud: Mario Russo

Jefe de Gabinete: Nicolás Posse

Nicolás Posse, un ingeniero industrial con largo recorrido en el mundo privado en puestos de gerencia, es el elegido por Milei para ser su jefe de Gabinete a partir del 10 de diciembre próximo.

Recibido en el ITBA en 1989 y con estudios posteriores en la Universidad británica de Cambridge, comenzó su carrera trabajando en la empresa Molinos Río de La Plata, y continuó trabajando en la industria alimenticia hasta 1999, cuando asumió como gerente General y Director de Marketing en Telecom. Al poco tiempo, Posse asumió como Director General Región Río de la Plata de la compañía Red Bull, y entre 2009 y 2017 fue Director de Proyecto en el Corredor Bioceánico Aconcagua, una iniciativa fallida que pretendía unir los océanos Atlántico y Pacífico mediante un corredor ferroviario de alta tecnología. Allí fue donde conoció a Milei, que también trabajaba en el conglomerado Corporación América del Grupo de Eduardo Eurnekian. Se hicieron muy cercanos rápidamente.

Hasta la actualidad, Posse trabajaba para Aeropuertos Argentina 2000 como gerente general de la unidad de negocios para el sur del país, al frente de los aeropuertos de El Palomar, Mar del Plata, Bahía Blanca, Neuquén, Bariloche, Viedma, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Esquel, Río Gallegos y Río Grande. Desde julio se encontraba sin goce de sueldo para poder dedicarse de lleno a la campaña política.

Ministerio de Seguridad: Patricia Bullrich

La referente del PRO regresará el 10 de diciembre al cargo que supo ejercer entre 2015 y 2019 durante la gestión de Mauricio Macri.

“Desde la humildad del lugar en el que estamos, ayudaremos a la gobernabilidad, que los cambios sean sostenibles y rápidos, para que no se frustre. No hemos hablado sobre cargos, decidimos hasta la elección no hacerlo”, había deslizado Patricia Bullrich en Radio Rivadavia.

Consultada sobre la posibilidad de asumir al frente de la cartera que desempeñó bajo la gestión de Mauricio Macri, agregó: “Pienso que cuando uno estuvo en un lugar, dos veces pasar por el mismo no es bueno. No hay que enamorarse de las cosas que hiciste”.

Si bien se especulaba que esa cartera podía quedar bajo el mando de Victoria Villarruel –o que sería ella quien designaría al ministro o ministra– el 23 de noviembre se confirmó que Bullrich será quien ocupe ese cargo por segunda vez en su trayectoria política.

Ministro de Infraestructura: Guillermo Ferraro

Guillermo Ferraro será el ministro de Infraestructura del Gobierno de Javier Milei y tendrá a su cargo las áreas de transporte, obras públicas, energía, minería y comunicaciones.

El propio Ferraro ratificó que formará parte del Gobierno del líder de La Libertad Avanza concentrando sectores clave en un solo Ministerio como parte de la racionalización del Estado. “En principio el ministerio es nuevo, no existe, y está dentro de la racionalización del Estado y del sector público la consolidación de los que hoy son ministerios como Transporte, Obras Públicas, Energía, Minería y Comunicaciones. Esas serían las cinco áreas principales”, señaló Ferraro.

Ferraro se desempeñó hasta abril como director de KPMG Argentina y formó parte de la estructura de Cambiemos.

Ministro del Interior: Guillermo Francos

Ex diputado radical y ex representante de la Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Guillermo Francos fue confirmado por Milei como Ministro del Interior. Francos tiene una larga trayectoria en la gestión pública, que comenzó en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires (hoy Legislatura). Además, integró el partido Acción por la República de Domingo Cavallo cuando éste era ministro de Economía de Carlos Menem, y desde esa plataforma política accedió a una banca como diputado nacional por el menemismo en 1998.

En 2000 Francos dejó la política activa como consecuencia de un “cansancio moral” y se dedicó a la gestión privada dentro del Grupo Eurnekian.

El dirigente conoció a Milei a comienzos de los años 2000 a través del empresario Eduardo Eurnekian, durante el paso de ambos por la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 de Corporación América. Más tarde ejerció hasta 2011 como presidente del Banco Provincia durante los dos mandatos de Daniel Scioli en la Provincia de Buenos Aires y en 2019 desembarcó en el BID por recomendación del entonces secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz.

Ministro de Justicia: Mariano Cúneo Libarona

El abogado penalista Mariano Cúneo Libarona fue confirmado para ocupar el Ministerio de Justicia.

De 62 años, es un abogado penalista reconocido en Tribunales y también con cierta trascendencia pública a partir de su participación en distintos programas de televisión. Entre ellos Animales Sueltos, el programa que se emitía por América con la conducción de Alejandro Fantino.

Consultado sobre la conformación de la Corte Suprema de Justicia, Milei respondió que pensaba “consultar” esa cuestión con Cúneo Libarona y con los mismos cuatro integrantes del máximo tribunal “para que sea algo consensuado”.

Ministra de Capital Humano: Sandra Petovello

Sandra Petovello fue confirmada como Ministra de Capital Humano, una nueva cartera que unificará Desarrollo Social, Trabajo, Salud y Educación, que pasarán a ser secretarías.

Según la plataforma de LLA, Capital Humano es “el conjunto de habilidades, aptitudes, experiencias y conocimientos de cada persona, imprescindible para la economía de un país, invirtiendo en él se aumenta la productividad y se impulsa el progreso tecnológico, además de los múltiples beneficios que se obtienen en otras áreas como las sociales o científicas”.

Pettovello es licenciada en Ciencias de la Familia egresada de la Universidad Austral, una carrera que según la propia universidad busca formar profesionales capaces de “diseñar e implementar estrategias tendientes al fortalecimiento de la institución familiar”, y actualmente es la vicepresidenta de la UceDé, cargo al que accedió en febrero de 2022.

De 55 años, Pettovello Integró la lista por la Ciudad de Buenos Aires detrás de Diana Mondino y Oscar Zago, pero dejará su lugar para sumarse a uno de los principales ministerios que tendrá el futuro gobierno de Milei.

Su puesto será clave dado que tendrá bajo su mando el manejo de los planes sociales.

Ministerio de Economía: Luis Caputo

El especialista financiero Luis Caputo será el ministro de Economía a partir del 10 de diciembre próximo, cuando asuma el presidente electo, Javier Milei.

Caputo ocupó los cargos de secretario Finanzas y titular del Banco Central en el gobierno de Mauricio Macri. Según trascendió, Caputo convenció a Milei tras presentarle una propuesta alternativa a la dolarización, lo que llevó al economista Emilio Ocampo a correrse de la candidatura para presidir el Banco Central.

De esta forma, el proyecto de dolarización, que el eje de la campaña del libertario, quedará por ahora archivado y se avanzará con un modelo de flotación administrada, según trascendió.

Es recordado por ser el creador del “bono a 100 años”, por los paraísos fiscales revelados en los Paradise Papers, por la liquidación de dólares tras el préstamo con el FMI y por el sospechoso vínculo de su familia con el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Diana Mondino

Diana Mondino será la Ministra de Relaciones Exteriores. La economista ortodoxa y académica de la Universidad del CEMA fue uno de los primeros nombres confirmados para conformar el nuevo Gabinete.

Incluso desde antes de que el líder de La Libertad Avanza ganara el balotaje, Mondino viene trabajando intensamente en el diseño de la agenda de política exterior y es la encargada de tomar contacto con los líderes internacionales. También se está ocupando de elegir a diplomáticos para cubrir responsabilidades en las distintas embajadas.

Ministerio de Defensa: Luis Petri

Luis Petri fue confirmado como ministro de Defensa el 4 de diciembre. “De esta manera, la fórmula completa de Juntos por el Cambio ha quedado integrada al Gobierno de La Libertad Avanza”, remarcaron desde el nuevo oficialismo en un mensaje que podría interpretarse en referencia a Mauricio Macri.

Se trata de un área que había despertado ruido interno dado que la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, aspiraba a designar a alguien de su confianza para ocupar el cargo. A pesar de eso, el libertario optó por ofrecerle el cargo al ex diputado opositor.

El mendocino de 46 años protagonizó recientemente situaciones de tensión en el seno del radicalismo, fuerza que preside el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dado su respaldo a Milei en la segunda vuelta electoral. Morales cuestionó en duros términos al dirigente libertario antes del balotaje presidencial e incluso llegó a rumorearse que el radicalismo podía expulsar a Petri, que ahora pasará a integrar el nuevo Gobierno nacional.

Ministerio de Salud: Mario Russo

Entre 2000 y 2004, Russo fue coordinador del Servicio de Trasplante Cardiopulmonar Pediátrico en el Hospital Italiano, mientras que a partir de 2001 estuvo a cargo de la Unidad Coronaria de Fleni.

Fue secretario de Salud de los municipios de San Miguel, entre 2009 y 2015; y de Morón, entre 2015 y 2017, para luego convertirse durante menos de un año en secretario de Gobierno del entonces intendente Ramiro Tagliaferro.

También fue subsecretario de Coordinación de Políticas Sanitarias y de Planificación y Contralor Sanitario del Ministerio de Salud bonaerense cuando fue gobernadora María Eugenia Vidal. Desde enero de 2020 hasta mediados del año pasado fue director de Asuntos Gubernamentales en AySA, durante la gestión de Malena Galmarini.

Secretarías

Secretaría de Cultura: Leonardo Cifelli. El productor teatral Leonardo Cifelli será el próximo secretario de Cultura de la Nación, como sucesor de Tristán Bauer. Cifelli es productor de obras como “Drácula El Musical”, “Picadillo de carne”, “Monólogos de la endorfina”, “El jorobado de París”, “La zapatera prodigiosa”, “Las mil y una noches”, “Dorian Gray el retrato”, “Priscila la reina del desierto”, entre otros. El productor teatral es socio del compositor Ángel Mahler, quien lo designó como Jefe de Gabinete mientras estuvo al frente del ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2017, durante el mandato de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno porteño.



Secretaría de Trabajo: Omar Yasín. Ex funcionario de Jorge Triaca durante el gobierno de Mauricio Macri. En esa gestión fue director del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) y últimamente integró el equipo de expertos laboralistas que elaboraron los planes del área para Patricia Bullrich. La secretaría integra el ministerio de Capital Humano.



Secretaría de Energía: Eduardo Rodríguez Chirillo. Como parte del Ministerio de Infraestructura, la Secretaría de Energía quedará a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, un puesto clave en la próxima administración. El futuro secretario, egresado de la Facultad de Derecho de la UCA y con un doctorado de la Universidad de Navarra (España), ejerció como principal asesor en materia energética de Javier Milei durante la campaña electoral. Anteriormente, Chirillo fue consultor de la Secretaría de Energía entre 1995 y 1996, durante el segundo gobierno menemista, y asesor del entonces Ministerio Nacional de Infraestructura y Vivienda, en 2001.



Secretaría de Transporte: Franco Mogetta. El Ministerio de Transporte también pasará a ser una Secretaría bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura, y el elegido para suceder a Diego Giuliano al frente es el cordobés Franco Mogetta, hasta ahora secretario de Transporte de la provincia de Córdoba y parte del gobierno de Juan Schiaretti. Nombrado Secretario de Transporte provincial en enero de 2020, Mogetta antes había ocupado el cargo de Secretario de Trabajo y Relaciones Laborales de Córdoba y abogado de UTA Córdoba, el gremio de choferes del transporte público. Presidió el Comité Federal del Transporte y mantuvo una relación conflictiva con los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Transporte, Diego Giuliano, por los subsidios tarifarios para las líneas de colectivos del interior del país y el sistema de la tarjeta SUBE en la capital cordobesa. El hasta ahora funcionario cordobés y ex empresario del transporte en Catamarca, se sumó a la gestión pública durante el último mandato de Schiaretti y su designación forma parte de los acuerdos políticos entre el mandatario provincial y el presidente electo Javier Milei. Entre los principales desafíos que afrontará será la revisión del esquema de distribución de los subsidios para el funcionamiento de las líneas urbanas de colectivos, los cuales se destinan casi en un 85% a las empresas de la región metropolitana del AMBA; al igual que tendrá la implementación de los nuevos ajustes en los cuadros tarifarios de los colectivos y trenes de pasajeros. En su área también le tocará definir el futuro de Aerolíneas Argentinas, solucionar las concesiones vencidas como las de Ferroexpreso Pampeano, del Central Argentino y Ferrosur Roca, además de definir el futuro de la ferroviaria estatal que opera las redes cargueras de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Asimismo, tendrá a su cargo las provisorias extensiones contractuales de Metrovías, la operadora de la línea Urquiza y de Ferrovías, que opera el Belgrano Norte.



Secretaría de Minería: Sergio Arbeleche. También dependiente de Infraestructura, la Secretaría de Minería estará a cargo de Sergio Aberleche, que trabaja en el sector privado como asesor de empresas nacionales y extranjeras, como Barrick. Graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, se especializa en Minería y Medio Ambiente y en Acción Climática y Negocios Sustentables y fue profesor titular de la Maestría en Gestión Minera, organizada por la Universidad Católica de Cuyo por 9 años. En 2002 Aberleche participó el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo de la minería para prestar servicios de asesoramiento a la autoridad minera nacional y a la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina, participando además activamente en el diseño de herramientas promocionales de la actividad minera durante aproximadamente un año.



Secretaría de Educación: Carlos Torrendell. Formado en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) como Licenciado en Ciencias de la Educación, también se graduó como Especialista en Educación en la Universidad de San Andrés y como Doctor en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posteriormente ejerció la docencia en el Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, donde fue profesor titular de las asignaturas Política Educativa e Historia de la Educación Argentina. Además de su recorrido académico, forma parte del Departamento de Pastoral Universitaria de la Conferencia Episcopal Argentina y recientemente fue designado por el claustro de la UCA como miembro del Consejo Superior para el período comprendido entre 2023 y 2026. Torrendell tuvo experiencia en la gestión pública en el gobierno de la Ciudad entre los años 2012 y 2017, donde fue Coordinador y Asesor de Planeamiento Educativo y en Formación Docente dentro del Ministerio de Educación. Entre 2016 y 2017 fue miembro del Consejo Consultivo, como parte de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa.



Secretaria de Comunicación: Belén Stettler. Oriunda de Santa Cruz y con 35 años de edad, Stettler formó parte de la consultora de Santiago Caputo, mano derecha de Javier Milei desde su ascenso al poder. Stetler asumirá responsabilidades en diversas áreas como las subsecretarías encargadas de la gestión de redes sociales y aspectos administrativos. Trabajó en la consultora Green Consult, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Burson Cohn & Wolfe Argentina Sau, Parra Cortijo & Asociados y Suessa Servicios Empresarios. Stettler será la máxima autoridad en el área y estará por encima de Manuel Adorni, el periodista designado como vocero presidencial.

Otras áreas

Procurador del Tesoro: Rodolfo Barra. Egresado en 1970 de la Universidad Católica Argentina y especializado en derecho administrativo, fue juez de la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno de Carlos Menem y posteriormente, en 1994, nombrado Ministro de Justicia, cargo que abandonó en 1996 luego de una investigación periodística de revista Noticias donde se afirmaba que había formado parte de una agrupación filonazi.



Banco Central: Santiago Bausili. Luego de la designación fallida de Demian Reidel, Milei se inclinó por un hombre de confianza de su Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y eligió a Bausili. El funcionario que jurará el próximo 10 de diciembre fue exsecretario de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri y socio de Caputo en la consultora Anker. El elegido como titular del BCRA estudió en el Cardenal Newman, el mismo colegio en el que cursaron el expresidente Macri y el propio Caputo. Se recibió de licenciado en Economía en la Universidad de San Andrés y transcurrió buena parte de su carrera profesional en Estados Unidos. Antes de convertirse en funcionario público, trabajó en el J.P. Morgan de Nueva York, donde adquirió experiencia en financiamiento de mercado de capitales y gestión de riesgos financieros. También se desempeñó casi nueve años en el Deutsche Bank, de los cuales seis fueron en Nueva York, y luego como director de la entidad en Buenos Aires, también en lo relativo al endeudamiento de países sudamericanos. Como funcionario público, Bausili acompañó desde enero de 2016 a Caputo en su gestión en Finanzas, primero como subsecretario y luego como secretario. Cuando Caputo se encargó de la conducción del Banco Central a mediados de junio de 2018, Bausili quedó a cargo del área.



ENACOM: Tomás Suttón. Dependiente de la secretaría de Cultura de Cifelli, Suttón se hará cargo del Ente Nacional de Conicaciones (ENACOM). Graduado en Derecho de la Universidad de Belgrano y con un Máster en Transacciones Comerciales Internacionales de la Universidad de Boston, se desempeña como abogado especializado en telecomunicaciones. Actualmente, es socio en el bufete MCA, que ofrece servicios de asesoramiento en Comunicaciones y Tecnología de la Información en América Latina. Su enfoque abarca aspectos regulatorios, como telecomunicaciones y radiodifusión, así como también todos los aspectos relacionados con Internet, protección de datos y comercio electrónico.



ANSES: Osvaldo Giordano. Hasta el momento, Giordano desempeñaba el papel de ministro de Finanzas, siendo una figura de confianza del gobernador saliente de Córdoba, Juan Schiaretti. Anteriormente, ocupó la posición de secretario de Previsión Social. El actual integrante de La Libertad Avanza y futuro miembro del Gobierno tuvo una trayectoria como investigador en las fundaciones Mediterránea y Novum Millenium. Además, ocupó el cargo de presidente en el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), actuó como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde 1992 hasta 2014, y desempeñó el rol de subsecretario de Empleo durante la gestión de Domingo Cavallo como Ministro de Economía. Respecto a su formación académica, Giordano se graduó de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y, desde 2018, ejerce como profesor universitario en la misma institución.



Vocero presidencial: Manuel Adorni. El analista y consultor económico Manuel Adorni será el vocero presidencial de Javier Milei durante la gestión de La Libertad Avanza, que comenzará el próximo 10 de diciembre. En el sitio web del partido Republicanos Unidos, Adorni se presenta también como conferencista, comunicador y docente, además de ser uno de los “referentes” del espacio. A partir de la asunción del libertario, Adorni, que es docente universitario en ESEADE y participa activamente con publicaciones en diferentes medios de comunicación y las redes sociales, será el encargado de anunciar y explicar las decisiones que tome el Gobierno.



Superintendente de Servicios de Salud (SSS): Enrique Rodríguez Chiantore.



Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): Florencia Misrahi.



YPF: Horacio Marín. Ingeniero químico de profesión, Marín ingresó a trabajar en Techint, una de las empresas más grandes del país, 1988. Allí se destacó como Jefe de Ingeniería de Reservorios, Gerente Técnico, Jefe Corporativo de Reservorios, Gerente Coporativo de Reservorios y Director Corporativo de Exploración y Desarrollo. Además de haberse recibido en la Universidad Nacional de La Plata, tiene un máster en Ingeniería Petrolera por la Universidad de Texas en Austin y formó parte de un programa ejecutivo de la Universidad de Stanford. Hasta que fue elegido, Marín se desempeñaba como presidente de Exploración y Producción de Tecpetrol, la empresa subsidiaria de Techint.



Embajador en Estados Unidos: Gerardo Werthein. Gerardo Werthein, destacado empresario, fue integrante del Grupo Werthein hasta 2019, uno de los conglomerados empresariales más influyentes del país, con presencia en diversos sectores como finanzas, comunicaciones, seguros y agricultura, entre otros. Inicialmente formado como veterinario, incursionó en la dirigencia deportiva tras su participación en el ámbito de la equitación. A lo largo de 12 años, Gerardo Werthein encabezó el Comité Olímpico Argentino (COA), donde se destacó por implementar importantes iniciativas de modernización y desempeñar un papel destacado en el financiamiento del deporte amateur. Durante su gestión, también presidió el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) hasta su renuncia en 2021. En la actualidad, Gerardo Werthein ostenta el cargo de presidente honorario del Comité Olímpico Argentino (COA) y continúa desempeñando un papel activo en el Comité Olímpico Internacional (COI) como director de Olympic Broadcasting Services (OBS), la plataforma encargada de transmitir las competiciones olímpicas.



Embajador en Brasil: Daniel Scioli. El diplomático, licenciado en Comercialización, cuenta con una destacada trayectoria que incluye el título de campeón mundial de motonáutica. Antes de su incursión en la política, ocupó el cargo de director en Electrolux Argentina y también lideró la empresa familiar Casa Scioli. Elegido diputado nacional por el Partido Justicialista en 1987, representando a la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Scioli fue reelecto en 2001. Su extensa carrera política incluye roles destacados como secretario de Turismo y Deporte de 2001 a 2002, y vicepresidente de la Nación de 2003 a 2007. En este último año, se convirtió en gobernador de la Provincia de Buenos Aires, logrando la reelección en 2011. En 2015, buscó la presidencia, pero perdió en el balotaje contra el expresidente Mauricio Macri. Durante el gobierno de Alberto Fernández, Scioli ocupó el cargo de embajador argentino en Brasil. Daniel Scioli compartió que mantiene una relación de larga data con Javier Milei y expresó su disposición para continuar en su cargo si el economista así lo decidía. Cabe destacar que el presidente Alberto Fernández había manifestado objeciones ante esta posibilidad, calificándola como “objetivamente imposible”.



Banco Nación: Daniel Tillard. Responde al hasta ahora gobernador de Córdoba y excandidato presidencial, Juan Schiaretti. Es Licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional de Cordoba en el año 1983, completo el IX Curso Interamericano de Desarrollo de Mercado de Capitales en el Instituto Brasilero de Mercado de Capitales, año 1984 y el Programa de Alta Dirección en la Universidad Austral, año 2010. Desempeñó diversas posiciones directivas y gerenciales: Director del Banco Provincia de Bs As, Presidente de Provincia Bursátil SA, Director de Red Link SA y Director Suplente de SEDESA Seguros de Deposito SA. Anteriormente, fue Gerente Técnico de la Bolsa de Comercio de Córdoba y del Instituto de Investigaciones Económico Financieras de la misma entidad. Actualmente se encontraba al frente del Banco de Córdoba.