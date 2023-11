Maximiliano Pullaro y los jefes provinciales buscan "contribuir a la gobernabilidad" de Javier Milei

Los jefes territoriales provinciales de la UCR y el PRO se reunieron este miércoles 22 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El temario: realizar un análisis de la situación política post balotaje y cómo pararse frente a un gobierno que le quitó a su coalición la bandera del cambio y que ya calienta la motosierra pero que es extremadamente débil en el Congreso.



“La reunión estuvo muy bien. En las elecciones se ratificó una voluntad de cambio con La Libertad Avanza pero también con cada uno de nosotros en las provincias. Ratificamos el espacio de Juntos por el Cambio y vamos a trabajar para reordenar la coalición, que va a tener una nueva configuración, más horizontal, con nuevos actores, donde los gobernadores tengamos incidencia”, dijo Pullaro a La Capital terminada la reunión en la Casa de Mendoza.

Del encuentro participaron, además de Pullaro y del futuro jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, los gobernadores electos Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Enter Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis). También se sentó a la mesa el correntino Gustavo Valdés, con mandato hasta 2025.



Entre los gobernadores prima, por ahora, un espíritu cooperativo con quien tiene la tarea de realizar el postergado reordenamiento macroeconómico. “Hay que intentar que al gobierno le vaya bien”, dijo Pullaro a este diario.

En el comunicado que elaboraron posterior al encuentro, los mandatarios provinciales señalaron que su decisión es “contribuir con la gobernabilidad en la Argentina”, pero también resaltaron su perfil opositor. “Parte de nuestro rol es controlar la gestión del futuro gobierno”, subrayaron.

Los gobernadores tienen las alertas encendidas ante las propuestas más disruptivas de Milei, como raspar a cero la obra pública.

Antes de la reunión con sus pares, Pullaro señaló que hay "muchas obras que se necesitan, particularmente en Santa Fe que necesita rutas" y apuntó contra las desigualdades en el reparto de los fondos.

"Santa Fe ha aportado muchísimo a nuestro país en los últimos años y de eso ha vuelto muy poco. Eso que ha aportado Santa Fe se ha concentrado en el conurbano bonaerense, generando más pobreza a la Argentina y en el interior productivo”, argumentó el sucesor de Omar Perotti.

Los gobernadores no peronistas están frente a una situación delicada. Saben que prácticamente todo su electorado se inclinó por Milei en el balotaje, pero podrían tener que confrontar con él si adopta medidas que afecte los intereses de sus distritos.

Pullaro se mostró cauto. “Todavía no hay claridad, no podemos adelantarnos a medidas que aún no están”, dijo el sucesor de Omar Perotti.

Por el momento, el espacio de los gobernadores de Juntos por el Cambio no solicitó ninguna reunión a Milei, pero si los invitan concurrirán. Al que sí le exigen es a Alberto Fernández: le reclaman un decreto para que compense la detracción de fondos coparticipables por las distintas medidas de Sergio Massa en el marco de la campaña electoral. Por ejemplo, la modificación en el Impuesto a las Ganancias.

Con la reunión de este miércoles, los gobernadores buscan posicionarse como un polo de poder tanto hacia el interior de Juntos como en el Congreso. Allí Milei tiene sólo 37 bancas en Diputados y ocho asientos en el Senado y necesita la colaboración de otros espacios políticos para aprobar cualquier ley.

Consciente de su debilidad para encarar su ambicioso programa de reformas, el presidente electo tiene avanzado un acuerdo con el sector del PRO alineado con Macri pero también explora una vía de entendimiento con sectores del peronismo. Por ejemplo, el que se referencia en el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

El reordenamiento también llega a la vida interna de los partidos. Por ejemplo, la de la UCR, que antes de fin de año elegirá sus nuevas autoridades. Enfrentados con el actual presidente del comité nacional del radicalismo, Gerardo Morales, Valdés y Cornejo encabezan el grupo Malbec y van por la conducción del partido.

En la interna del partido, Pullaro está parado en la vereda de enfrente. Pertenece al espacio Evolución, liderado por Martín Lousteau. Al igual que Morales, Lousteau también criticó con dureza al libertario y el acuerdo de Mauricio Macri con La Libertad Avanza. Pullaro dijo que “no está definido” todavía que Lousteau se candidatee para presidir el partido, aunque la conversación dentro del espacio es permanente.