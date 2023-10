ARB: Unión recibe a Independiente en el primer juego de la serie de Cuartos de Final

Esta noche, en la "Fortaleza del Bicho", a partir de las 21:30, Unión, que finalizó cuarto, recibirá en Sunchales a Independiente - terminó quinto -. Durante la primera etapa de competencia se repartieron triunfos. Independiente ganó como visitante 61-51 y Unión se impuso en Rafaela 72-60.

También en esta jornada, en Rafaela, Atlético recibirá a 9 de Julio en el Estadio "Arq. Lucio Casarín". "El Celeste" finalizó en la segunda posición durante la fase regular, mientras que 9 de Julio quedó séptimo. Los antecedentes en esta primera instancia arrojan dos triunfos de los dirigidos por el DT Javier Maretto: 63-57 como visitante y 90-53 como local.

Los playoffs del Torneo Oficial de la Asociación Rafaelina de Básquet se pusieron en marcha el último martes con el triunfo de Libertad sobre Peñarol (91-43) en el juego 1 de la serie.

El próximo domingo se invertirán las localías para disputar el segundo punto de cada serie: 9 de Julio vs. Atlético, CAI vs. Unión y Peñarol vs. Libertad.

Quilmes y Ben Hur, el domingo

También el próximo domingo será momento de abrir la serie para Argentino Quilmes y Sportivo Ben Hur. El "Cervecero" y el "Lobo", que vienen de chocar el martes pasado completando la fase regular, finalizaron en la tercera y sexta posición, respectivamente. El primer juego será en el "Elías David" desde las 20:30 hs.

Durante la fase regular del Oficial, Quilmes ganó en el "Coliseo del Sur" 69-62 y Ben Hur lo hizo en casa quilmeña por 69-63.

Todas las series de playoffs son al mejor de tres juegos. El ganador del Oficial disputará la Final Absoluta con Libertad de Sunchales, quien se quedó con el Súper 4 durante la primera mitad del 2023.