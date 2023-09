Perotti: "El presidente está muy alejado de la realidad de algunas provincias"

La suma fija anunciada por el ministro Massa sacudió tanto a los privados como a los públicos. El gobernador santafesino ya dijo que no la pagará y ahora, arremetió nuevamente contra las medidas económicas de Nación. Aseguró que el presidente Alberto Fernández "no chequea la información que le pasan".

"Cada provincia define y tiene su política salarial. Santa Fe se anticipó a esta situación, en marzo de este año fijamos un acuerdo con todos los gremios que establecía una cláusula gatillo, que si la inflación superaba el aumento que estaba previsto, automáticamente procedía, no teníamos que volver a juntarnos para decir «nos quedamos atrasados, cómo discutimos esto». La misma herramienta se utilizó y ratificó para el segundo semestre, por lo cual los ajustes son automáticos, no hay retraso, no se pierde contra la inflación y a fin de año, si la inflación fue de 100% el trabajador recibirá 100% de aumento. Está plenamente garantizado, cada acuerdo de paritaria lo cumplimos, salvo en el inicio, cuando no tuvimos los recursos para pagar en tiempo y forma", remarcó el gobernador.

Perotti hizo hincapié en los beneficios que se le brindan a los santafesinos desde el gobierno provincial: "El bono es de unos $30.000. Hay 1.700.000 beneficiarios de la Billetera Santa Fe, una familia tipo es de 4, esto por 8.000 (el reintegro) es $32.000. La provincia le está dando un bono por mes a cada familia tipo, a todos. El esfuerzo que se está haciendo es importante, por lo cual la provincia definió una política superadora de anticipación a lo que está planteando Nación hoy".

El gobernador dejó en claro que se opone a esta medida nacional: "El presidente está muy lejos de la realidad de algunas provincias. A veces la información que recibe y que toma no la debe haber chequeado, nos pasó varias veces. Nos pasó fundamentalmente con los datos que tenían nuestros fiscales de todas las comunicaciones que salían desde las cárceles federales".

"La Nación tiene en algunos casos aportes importantes, hoy está financiando el acueducto más importante que se hace en la Argentina, que pasa por San Javier, Ceres, Tostado, llevando agua potable a todo nuestro provincial que carece desde siempre. Es una inversión realmente importantísima, sin el Estado nadie haría una obra en esos lugares. De San Justo hacia arriba solo vive 20% de la población santafesina. Ahora, Nación no tuvo en los últimos períodos un correlato con lo que aporta Santa Fe con lo que vuelve a Santa Fe. Aquí es donde hay que seguir manteniéndonos firmes y unidos, hacer un planteo desde todos los frentes políticos porque tenemos una composición muy porteña en los frentes y dirigentes, muy de Amba. No puede ser que vivir y producir en el interior sea más caro", cerró.