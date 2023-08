CopaSantaFe: Este viernes 11 se juega el clásico y ponen a la venta las anticipadas

Será el segundo duelo entre ambos desde la creación de la Copa Santa Fe, donde el Bicho Verde fue dos veces Campeón.

El primer clásico se jugó en la edición 2016 en el estadio de la Av. Belgrano y el triunfo fue para Unión por penales, luego de igualar 2 a 2.

El resto de la jornada

Este fin de semana no habrá actividad por los torneos superiores de la Liga Rafaelina de Fútbol debido a las elecciones del domingo, pero en los días previos sí tendremos actividad para algunos de los equipos de la Primera A en el marco de la Copa Santa Fe, ya que se jugarán los partidos de ida por la tercera etapa.



En Rafaela, Peñarol recibirá el viernes, a las 21:00, a 9 de Julio en un duelo que seguramente generará un gran marco de público en la República de Villa Rosas. El equipo de Hugo Togni viene de dejar en el camino a Sportivo Norte, mientras que el León hará su estreno en la competencia, seguramente con un equipo alternativo al que disputa el Federal A, pero que podría tener algunos de los habituales suplentes en esa categoría al no disputar la fecha este fin de semana.

VAN MÁS TARDE

Por su parte, Ben Hur disputará el partido de ida ante Central San Carlos el domingo 20 de agosto como visitante.

Por el lado de Atlético de Rafaela, solicitó a Colón de San Justo jugar el primer encuentro el lunes 21 de agosto, aunque no hay confirmación todavía.



Los otros cotejos de esta etapa en el territorio santafesino serán: Juventud de Malabrigo vs Barrio Norte; Huracán de La Criolla vs Juventud de Esperanza; Atlético Sastre vs Atlético San Jorge; Atlético Carcarañá vs Sportivo Las Parejas; Unión de Totoras vs Argentino de Rosario; General San Martín vs Central Córdoba; Coronel Aguirre vs Arteaga y Atlético Elortondo vs Centenario.