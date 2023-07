Este jueves, Mili Maza debuta con la selección argentina universitaria en China

Luego de su paso por las instalaciones de la Universidad Nacional del La Plata, donde tanto los varones como las chicas realizaron su preparación, las Selecciones Argentinas Universitarias ya se encuentran en Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, sudoeste de China, donde desde este viernes 28/07 se desarrollarán los 31º Juegos Mundiales Universitarios de Verano FISU.

Los Juegos, que estaban pautados para el 2021 y debieron ser pospuestos por la situación sanitaria, se realizarán del 28 de julio al 8 de agosto. Producto de la alianza estratégica realizada entre la Confederación Argentina de Básquet (CAB) y la Federación del Deporte Universitario (FeDUA), Argentina tendrá representación en el básquetbol tanto en la Rama Femenina como en la Rama Masculina. La delegación nacional estará compuesta por 57 jóvenes en las disciplinas de básquet y vóley en ambas ramas, gimnasia artística, judo, natación, atletismo y remo.

Para poder participar del evento, la Federación Internacional requiere que los atletas tengan entre 18 y 27 años, sean estudiantes universitarios de nivel superior público o privado y acrediten situación de alumno regular o graduado durante el último año. Ignacio Navazo será el entrenador del selectivo femenino mientras que Mauricio Santángelo estará a cargo del masculino. El resto del staff técnico lo componen Laura González como asistente, Gisela Marcos Castillo como preparadora física y Javier Orlandoni como jefe de equipo.

Por la diferencia horaria, para nuestro país los Juegos comenzarán por la noche del jueves 27/07. En la rama femenina, compuesta por 12 equipos, el estreno será el mismo jueves a las 23hs de nuestro país ante Hungría, mientras que el sábado por la madrugada enfrentarán a Japón, cerrando la acción del Grupo A. Candela Gentinetta, Georgina Buzzetti, Magalí Vilches, Milagros Maza, Agustina Marín, Amaiquén Siciliano, Delfina Saravia, Iara Navarro, Julia Centurión, Laila Raviolo, María Victoria Fux y Sofía Wolf, conforman la plantilla. En un amistoso de preparación, las chicas cayeron este martes ante Rumanía por 53-50.

El certamen masculino estará integrado por 15 equipos, Argentina, parte del Grupo B, debutará el sábado 29 ante Sudáfrica, en la madrugada del día siguiente enfrentará a Rumanía y cerrará la fase de grupos ante Mongolia el 31/07. El plantel está compuesto por Mateo Chiarini, Agustín Barreiro, Bautista Lugarini, Manuel Lambrisca, Facundo Corvalán, Sebastián Lugo, Carlos Buemo, Manuel Rodríguez Ortega, Enzo Filippetti, Santiago Bruera, Facundo Vázquez y Matías Carneglia. En la madrugada de este jueves, los chicos jugarán un amistoso frente a China Taipei.

CRONOGRAMA (Hora de Argentina)

Rama Femenina

27/07 - 23:00hs ARG vs Hungría

29/07 - 02:00hs ARG vs Japón

Rama Masculina

29/07 - 08:30hs ARG vs Sudáfrica

30/07 - 00:00hs ARG vs Rumanía

31/07 - 02:00hs ARG vs Mongolia