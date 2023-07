PASO2023: Maximiliano Pullaro le ganó cómodo la interna a Losada y quedó bien perfilado para la gobernación

Maximiliano Pullaro ganó de manera contundente la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe y quedó en una posición ventajosa para ser el próximo gobernador de la provincia. El ex ministro de Seguridad casi dobla en votos a su contrincante Carolina Losada, quien rápidamente salió a reconocer la derrota. En tercer lugar, muy lejos, quedó Mónica Fein, la candidata del socialismo que quedó devorada por la polarización entre los dos representantes del radicalismo. La elección en Santa Fe tuvo otra puja por fuera de sus fronteras: también quedó enmarcada en la dura interna que sostienen Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno porteño se subió al escenario ganador, pero aquí no hay una lectura lineal sobre lo que pueda pasar en la interna presidencial de agosto, donde el alcalde de Caba no tiene garantizado el traslado de los votos que sacó Pullaro.

La batalla que emprendió Losada contra Pullaro tuvo su golpe de realidad en las urnas. La senadora nacional apuntó a una confrontación de imagen, con denuncias sobre vínculos con el narcotráfico, mientras que el ex ministro de Miguel Lifschitz se dedicó a recorrer el territorio y asentarse en el mismo con el apoyo de los intendentes, jefes comunales y senadores radicales. A la mayoría de los candidatos que se sostuvieron sobre el perfil duro de Losada y Bullrich salieron muy mal parados en casi todas las categorías, con la excepción de Dionisio Scarpin en diputados provinciales, quien perdió frente a José Corral y Clara García, pero a una distancia honorable.

El desafío inmediato de Pullaro es intentar soldar los pedazos que dejó una interna inusitadamente violenta. Hubo palabras en ese sentido que llamaron a la concordia e identificar que el adversario para el 10 de septiembre (fecha de la elección general) es el peronismo y lo que representa el gobierno de Omar Perotti.

La matemática estricta indica que sumados los votos de todos los candidatos a gobernador, Unidos para Cambiar Santa Fe (la versión de Juntos por el Cambio en la provincia) le saca más de 30 puntos a todo el peronismo, representado en Santa Fe con el sello Juntos Avancemos.

Desde el peronismo, el candidato vencedor, Marcelo Lewandowski, avisó que las Paso son diferentes a las generales y que desde hoy se juega otro partido. Hay algunos antecedentes que lo certifican, pero nunca con tantos votos de diferencia entre las dos coaliciones más votadas. Otra diferencia que para la final de septiembre quedan solo dos candidatos en carrera. Será un mano a mano entre Pullaro y Lewandowski.

Una de las claves que llevaron a Pullaro al triunfo sobre Losada fue su eje de campaña, centrada básicamente en el territorio y con un adversario claro: el peronismo, el populismo, el kirchnerismo, o todo junto. Sus referencias al escenario nacional fueron pocas y bien seleccionadas: algunas palabras de elogios a Rodríguez Larreta, pero sin rivalizar dialecticamente con Bullrich.

Desde el comando de Pullaro entendieron que comparten muchos votantes con Bullrich. La ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, según todos los sondeos de opinión, aventaja por el momento a Rodríguez Larreta en todo el territorio provincial.

Por eso los estrategas de Losada se pegaron a la imagen de Bullrich para potenciar las posibilidades de la periodista. Funcionando en tándem, Bullrich y Losada se mostraron varias veces en Rosario y otras ciudades. Imágenes por Twitter, Instagram, videitos por TikTok. Pero cuando tenían que desgranar argumentaciones más especificas sobre el programa de campaña, con la sola excepción de una entrevista en Canal 3, lo hicieron desde los medios de Buenos Aires, sobre todo en TN y La Nación+.

Esa lejanía de Losada fue explotada silenciosamente por Pullaro, quien nunca atacó públicamente su ajenidad con el territorio.

Cuando caía la noche y la tendencia prefiguraba la victoria de Pullaro, hubo un primer intento de acercamiento de Losada. Pero el ex ministro de Seguridad dejó vibrar el celular cuando vio quién lo llamaba. Ahí intercedió Bullrich con un llamado directo, quien fue el puente para que vencedor y derrotada intercambiaran un breve mensaje.

El mensaje de “unidad” de la que hablaron el propio Pullaro, su compañera de fórmula, Gisela Scaglia, Felipe Michlig (titular de la UCR santafesina), Gerardo Morales y Rodríguez Larreta no sonaba a impostura. Tal vez el arrollador triunfo, medido por frente, de Unidos sobre Juntos Avancemos, y la posibilidad cierta de trasladar ese resultado a las generales de septiembre, haga que los pedazos se vayan pegando sin tanto esfuerzo.