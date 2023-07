Néstor López: "Se vienen momentos muy difíciles y no hay lugar para improvisados en el Ejecutivo municipal"

El Ateneo Sunchales intentará darle continuidad a la gestión que lleva adelanta hace 8 años el actual intendente Gonzalo Toselli aunque apuesta a la alternancia en estas elecciones 2023 y el elegido es el Ing. Civil Néstor López, actual subsecretario de Infraestructura Urbana y Rural. Se presenta con la Lista "Somos Comunidad", compitiendo en el frente "Unidos para Cambiar Santa Fe" con otros dos aspirantes al sillón del Ejecutivo sunchalense.

Estos son algunos de los conceptos vertidos por el precandidato a Intendente, Néstor López en la entrevista realizada en la redacción de El Eco de Sunchales:

-"Es indudable que mi candidatura depende de la evaluación que hagan de la actual gestión municipal. Gonzalo es un hacedor y deja obras de gran trascendencia en estos 8 años de gobierno. Yo soy consciente que represento esa gestión pero también tengo la necesidad de diferenciarme en algunos aspectos porque no soy Gonzalo Toselli y tengo una perspectiva diferente en algunos temas".

-"Una de las fortalezas de la actual gestión es tierra y viviendas. El Parque Habitacional va a dar respuesta a esa problemática. El terreno de 14 hectáreas que se encuentra al sur del Cementerio Municipal, ofrece 332 lotes destinados a viviendas. Algunos van a ser comercializados con el Plan SunchaLote a precios muy accesibles y seguramente el resto se entregarán atados a algún programa nacional. También hay que destacar el plan de pavimentación. Vamos a terminar haciendo 290 cuadras en 8 años, entre reconstrucción y nuevo pavimento. Yo miro para atrás y es difícil encontrar esa cantidad de cuadras pavimentadas en un gobierno anterior. Te puedo mencionar Casa Steigleder, la Comisaría nueva, el Parque de los Encuentros donde se puso en valor un sector abandonado. O cloacas, donde terminamos 2000 metros y ya hay firmados dos convenios marco con ENOHSA".

-"Los servicios públicos es un tema pendiente de esta gestión. No es que no lo percibimos pero creo que es importante que cuente esto. Estuvimos muy cerca de un préstamo de 100 millones de pesos destinado a comprar camiones, retroexcavadora, etc., pero cuando asume Sergio Massa en el Ministerio de Economía, se elimina el Ministerio donde teníamos presentada la carpeta y el crédito prácticamente aprobado con una tasa súper conveniente, perdiendo esa oportunidad. Hicimos otras gestiones pero no encontramos una financiación que sea conveniente para la ciudad. Lo primero que haría yo es mejorar los servicios públicos que es un poco más complejo que adquirir maquinarias porque involucra también recursos humanos".

-"Quedó demostrada la importancia que le da Gonzalo (Toselli) a la gestión de residuos y al medioambiente con la creación de la Secretaría de Ambiente y Acción Climática. A partir de esa área, abrazamos el Plan de Acción por el Clima, un proyecto muy ambicioso que pretende generar un cambio cultural en este aspecto. Si fuera por nosotros, ya habríamos abandonado el actual vertedero y estaríamos trabajando en el nuevo Complejo Ambiental pero hay un fallo judicial. Tenemos que seguir insistiendo con las certificaciones correspondientes de impacto ambiental que debe aprobar el Ministerio de Medioambiente".

-"Con la problemática de inseguridad, el dato es que este mes ha bajado sensiblemente la actividad delictiva. Nosotros seguiremos insistiendo en gestionar más personal policial. justamente se han sumado seis nuevos agentes a la Comisaría Nº 3. También sumamos 8 nuevos agentes a la Guardia Vial Urbana, descomprimiendo un poco a la GUS. Ya fue anunciado por el gobernador Perotti, cuando estuvo en Sunchales, una base de Comando Radioeléctrico y una sede de la Fiscalía. Proponemos más móviles, más videocámaras y refuerzo en luminarias para fortalecer el trabajo preventivo que nos compete".

-"Con respecto al personal, según Gonzalo (Toselli), se ha reducido el personal en su gestión a pesar del crecimiento demográfico y hoy somos alrededor de 400 empleados en total, entre planta permanente y propia de la gestión. Yo tendría la cantidad mínima de empleados que se necesita, me parece que el número de hoy es razonable pero no voy a entrar en promesas demagógicas de achicar el Estado si después no puedo cumplirlo".

-"Yo no creo que hayamos hecho gastos excesivos y obviamente esta es una opinión subjetiva. La Fiesta de la Cooperación fue un golazo, con mucha aceptación de la sociedad y con una alta probabilidad de que se siga haciendo. Por lo demás, son acciones que ya veníamos haciendo y hay una falsa percepción de que hacemos más porque estamos en campaña. Y el que asuma a partir del 10 de diciembre, no va a tener problemas económicos, quizás financieros, pero en el 2024 van a ingresar recursos por contribución de mejoras de obras que estamos terminando este año".

-"Soy la continuidad de las buenas acciones que llevó adelante Gonzalo Toselli en estos 8 años y tengo mi perspectiva sobre áreas o temas donde considero que puedo mejorarlas. Hay equipo, pero no solo de esta gestión, sino de gente muy valiosa que tiene el Ateneo Sunchales. Y tengo experiencia en gestión, que es sumamente importante en tiempos muy difíciles donde no hay lugar para improvisados".