Laura Balduino: "El próximo domingo definimos la continuidad de este gobierno o un verdadero cambio para nuestra ciudad"

"Juntos por el Cambio Sunchales" participará en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias programadas para este domingo 16 de julio, con precandidatos a Intendente y Concejales en la Lista identificada como "Es con Vos", compitiendo en la interna del Frente "Unidos para Cambiar Santa Fe". Jorge Arruk se postula para ocupar el sillón del Ejecutivo sunchalense mientras Laura Balduino lidera la grilla de concejales que se completa con Sebastián Nicolau en el segundo lugar y Mirta Dip en la tercera ubicación. Los suplentes: 1- Iván Cortassa, 2- Paola Orellano; 3- Mauricio Chiapero.

Estos fueron algunos de los conceptos vertidos por la precandidata Laura Balduino en la redacción de El Eco de Sunchales:

-"Yo estaba desencantada de la política luego de un período en el Concejo Municipal y menos de un año como funcionario municipal. Pero si tengo que evaluar la experiencia, se inclina para el lado positivo porque he aprendido muchísimo sobre temas públicos. Cuando decidí irme sentí que no le iba a servir mi función a la comunidad".

-"Igual separo el trabajo Ejecutivo del Legislativo porque cuando ocupé una banca en el Concejo Municipal me sentí cómoda en la elaboración de las leyes e incluso hoy cuando camino por la ciudad veo que quedaron algunas acciones de esa época y por eso digo que es un balance positivo".

-"Yo volví a participar de la política luego de un largo y prudencial tiempo de estar alejada porque me fui involucrando en problemáticas que atraviesa la ciudad que son muy preocupantes. Creo que el Concejo Municipal puede generar algunos cambios e incluso tengo que reconocer la labor que está desarrollando en algunos aspectos en este último período. En el colectivo de la gente hay una sensación de que el Concejo Municipal no hace nada, desconozco cuál es el motivo pero evidentemente se desconoce cuál es su tarea".

-"En mi corta experiencia política, yo nunca he visto esta falta de información del Ejecutivo hacia el Concejo, incluso la calificaría de falta de respeto de una institución que es la más democrática que tenemos porque todos sus miembros fueron elegidos por la ciudadanía. No sólo llegan tarde las resoluciones sino que no se publican en el Boletín oficial o no responden a los requerimientos de los ediles".

-"El Municipio no se puede desentender de la salud pública. En el año 2003 integré el Ejecutivo del SAMCo Sunchales. Los problemas que afronta el Hospital actualmente son los mismos de hace 20 años atrás. No cambió nada. Como puede ser que Sunchales siga con el mismo hospital donde hay que reconocer al recurso humano porque hace un esfuerzo inmenso para atender las demandas sanitarias. Ahí la relación de los concejales con el Ejecutivo es fundamental para ir todos juntos a realizar las gestiones necesarias al gobierno provincial".

-"Con el tema seguridad, en el espacio hablamos que hay que regionalizar el reclamo, consensuar algunos puntos entre todos los referentes de los partidos políticos locales y hay que empezar a exigir a los legisladores la reforma de la legislación vigente porque nos pasamos pidiendo más recursos humanos o de equipamiento para la policía y resulta que los delincuentes después son liberados por las leyes obsoletas que tenemos".

-"El 16 de julio definimos la continuidad de este gobierno local o la posibilidad de generar un cambio en la conducción de los destinos de la ciudad para mejorar ciertas condiciones de esta sociedad".