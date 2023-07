PJ Sunchales: "Necesitamos escuchar al vecino y transformar sus demandas en políticas públicas"

A fines de junio, el Partido Justicialista de Sunchales oficializó sus precandidatos que participarán de las PASO programadas para el domingo 16 de julio. Ezequiel Bolatti aspira a conducir nuevamente los destinos de la ciudad y la comunicadora social Mónica Scaglia hará su debut en la política vernácula, liderando la Lista "Elijo Hacer" que se completa con Fernando Cattaneo en el segundo lugar y Elba Dietz en el tercer escalón. Suplentes: 1- Nicolás Paulón; 2- Melina Acosta; 3- David Giraudo.

Es importante recordar que la Lista "Elijo Hacer" integra el frente peronista "Juntos Avancemos". Si bien, Ezequiel Bolatti no tendrá otros postulantes en el orden local dentro de dicha coalición, si tendrá competencia la lista de precandidatos a ediles, ya que disputarán las elecciones primarias con la Lista "Un futuro sin miedo" que lidera Juan Carlos Rodríguez.

Ante la consulta sobre la decisión de ingresar al ruedo político, Mónica Scaglia respondió: "Yo llego a la política porque mi trabajo de comunicación social hizo que esté en muchos lugares de la ciudad, incluso que me involucre y haga gestiones ante personas que lo necesitan, y llega un punto donde te das cuenta que te faltan herramientas políticas para seguir mejorándole la vida a la gente. Si tengo el conocimiento, si tengo el recorrido, si puedo hablar y captar las necesidades que tienen los sunchalenses, porqué no sumarme a un proyecto donde pueda dar mayores respuestas. Yo no vengo a solucionarle la vida a los sunchalenses pero voy a estar a disposición para trabajar todos juntos con el objetivo de hacer más tranquilo el día a día".

La precandidata a concejal también se refirió al rol en la Legislatura local: "El Concejo no puede seguir no consultándole al vecino si la Ordenanza que está formulando reúne todos los requisitos para hacerle más fácil la vida. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar con las vecinales, las instituciones intermedias, tenemos que bajar al Concejo mínimamente a las vecinales para darle la posibilidad al ciudadano que se se presente y diga que tiene otra idea o que lo que se está haciendo no es correcto. Después uno escucha que algunos concejales dicen que no los conocen pero si nunca bajaron del Concejo Municipal".

Minutos más tarde, Fernando Cattaneo afirmó: "Sunchales no tiene tiempo para pruebas e improvisaciones. Los sunchalenses estamos cautivos de una ciudad estancada y de un gobierno que suele victimizarse por no tener ese anclaje en los otros niveles estatales como el provincial o nacional. Creo que Ezequiel Bolatti en su gestión ha demostrado lo contrario".

Ezequiel Bolatti prefirió centrarse un exhibir un plan de gobierno en el inicio de su alocución: "Creo que la construcción es colectiva y ojalá que pueda transformarse en política pública de la buena, que resuelva los problemas de la gente, que escuche al vecino y pueda transformarla en acciones. Hoy presentamos nuestro plan de acción que son 6 objetivos generales, 14 áreas de acción y 85 acciones generales. En el 2011 cuando me presenté a la Intendencia, dije que iba a cumplir 40 objetivos. Después de 4 años alcancé el 83%, solo me faltó la Casa de contención para personas con problemas de adicciones".

El precandidato a intendente también mencionó otro de los ejes prioritarios de una futura gestión: "Otro tema fundamental es la eficiencia del Estado. Los impuestos que pagamos todos se transforman en acciones pero si esas acciones no son eficientes, tenemos que poner más recursos que el necesario. Ese va a ser otro desafío. Cuando fui Intendente, empezamos a trabajar en la mejora continua de los procesos municipales. Comenzamos con 7 empleados municipales y terminamos con 78 cuando me fui. Hoy eso no existe y es importante escuchar a los empleados municipales para que vuelquen sus experiencias que permitan mejorar las políticas públicas".

Finalmente, ante la consulta del equipo de trabajo, el ex Intendente respondió: "Con todos los jóvenes que tenemos en el grupo, hay material humano para poder encarar una gestión municipal sin problemas. Y además, por los conocimientos y relaciones que tengo, conozco gente que puede sumarse a la función ejecutiva en áreas específicas. Tenemos equipo".