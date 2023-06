Pullaro: "Se necesita un gobernador con coraje para liderar el cambio de modelo político en Santa Fe"

"Nosotros estamos convencidos que a la Argentina le hace falta un cambio de modelo. Salir de un modelo populista para pasar a un modelo productivo en donde el Estado Nacional deje de llevarse los recursos que generamos en el interior para volcarlos en el conurbano bonaerense" afirmó en el inicio de su alocución, el precandidato a gobernador de laListas "Santa Fe Puede", Maximiliano Pullaro en la mañana del viernes 23 de junio, flanqueado por el precandidato a senador provincial por el Departamento Castellanos, Gonzalo Aira; y la referente de Evolución Sunchales, Marilina Grande que ofició de anfitriona ante la prensa y público en general.

"Santa Fe necesita un Gobernador y un Gobierno con mucho carácter. La provincia tiene mucha potencialidad para desarrollarse y salir adelante, los problemas que tenemos en estos momentos los podemos resolver" explicó el actual diputado provincial de la corriente radical Evolución. "Estuve recorriendo todo el espinel productivo de Santa Fe que contempla a productores de trigo, maíz, soja, algodón, arroz, caña de azúcar, frutilla; a industriales importantes de todas las áreas; y asociaciones de comercio. Allí es donde uno ve un potencial increíble, pero para que se pueda desplegar debe haber un Gobierno que acompañe, con políticas y obras públicas fundamentales, el crecimiento y desarrollo del sector privado".

"Para esto se necesita un Gobernador con carácter, que trabaje y lidere el cambio que tiene que darse en la República Argentina. Tenemos que ir a un sistema productivo que apueste al desarrollo del interior, particularmente en la Región Centro, donde hay provincias con una potencialidad enorme en el campo, la industria y comercio" expresó Maximiliano Pullaro, calificando a Perotti como un gobernador que no tiene carácter: "Vinieron por la industria cárnica, cerraron las exportaciones y el gobernador se quedó callado en vez de defender a la industria santafesina. O cuando aumentaron las retenciones a la harina o al aceite de soja donde Santa Fe es el máximo productor, Perotti volvió a quedarse callado. Lo mismo pasó con el corte de biodiesel o la hidrovía. Ni hablar del acuerdo que hizo con el Estado Nacional por la deuda que tenía con Santa Fe. Por eso vuelvo a poner énfasis en la importancia del liderazgo que debe tener el gobernador de Santa Fe".

"Nos preocupa la seguridad en la provincia donde nos han llevado a los peores índices delictivos y de violencia de la historia santafesina. Nos preocupa también el sistema educativo en su conjunto, donde en vez de invertir y mejorar la calidad educativa sacaron una norma de la no repitencia donde todos los chicos pasan de grado, estudien o no estudien. Nos preocupa la falta de inversión en el sistema de salud pública de la provincia cuando hace 4 años atrás todos nos planteábamos que era el sistema más robusto que había en la Argentina. Y hoy no hay guardias médicas, guardias pediátricas o de especialidades. Y si hilamos más fino, a los Samcos los mantiene la Cooperadora o los propios gobiernos locales" manifestó el aspirante al sillón del Brigadier General Estanislao López .

La interna en el frente "Unidos para Cambiar Santa Fe"

Maximiliano Pullaro se refirió a las críticas que recibe en el interior de la coalición: "De un lado me dispara el Gobierno, pero por otro lado me dispara Carolina Losada y también Mónica Fein. Sobre Carolina Losada, solo decir que me sorprende porque hace seis meses atrás planteaba que había sido el mejor ministro de seguridad y ahora presenta esta contradicción que duele porque no todo vale en política ni en la vida.Y con respecto a Mónica Fein, no es que no quiero debatir, pero no deseo hacerlo solo con mis adversarios internos, hagámoslo con el kirchnerismo. Yo quiero que la sociedad santafesina vea las diferencias que tengo con el mal Gobierno de Omar Perotti, con políticas públicas que no se llevaron adelante y que hicieron que se empeoren todos los indicadores en la provincia de Santa Fe, sanitarios, educativos, en materia de seguridad y en materia de ejecución de obra pública. Nosotros no vamos a ser funcionales al kirchnerismo bajo ningún concepto. Desde mi lugar no se va a escuchar ninguna crítica a ningún miembro de Unidos para Cambiar Santa Fe. Yo tengo muy claro quién es el adversario. Y el día 17 de julio vamos a convocar absolutamente a todos para poder trabajar en este proyecto y en este modelo que pretende cambiar la provincia" sentenció.