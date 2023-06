Gisela Scaglia: "La educación va a ser una prioridad si somos gobierno en Santa Fe"

Maximiliano Pullaro (UCR Evolución) y Gisela Scaglia (PRO), la fórmula de gobernador y vicegobernadora respectivamente de la Lista "Santa Fe Puede", tiene como primer precandidato a diputado provincial al ex intendente de Santa Fe, José Corral y como precandidato a senador provincial a Gonzalo Aira, intendente de la ciudad de San Vicente.

Estos son algunos de los conceptos vertidos por Gisela Scaglia en la redacción de El Eco de Sunchales:

-"Es el desafío más importante de mi carrera política acompañando a la persona más preparada que tiene Santa Fe para gobernar que es Maximiliano Pullaro. Además, porque hay un gran equipo atrás, y 120 intendentes y presidentes comunales en gestión que están transformando sus comunidades a pesar de los palos en la rueda que les pone Perotti. Y la transformación que hay que hacer en la provincia no es desde una ciudad o desde un medio de comunicación, es con los santafesinos".

-"Soy muy crítica con el tema educativo, tanto en la gestión provincial como nacional, por los resultados que tenemos. Hoy tenés chicos de séptimo grado en Santa Fe que no leen, no solo que no comprenden, no saben leer directamente. Y vos lo comparás con la ciudad de Buenos Aires, y te das cuenta que algo está mal en la provincia. También soy muy crítica con el manejo de los docentes que tiene la gestión de Perotti, donde en forma desorganizada intentan manejarlos con circulares desde un escritorio. Lo primero que vamos a hacer con Maxi Pullaro es terminar con esta locura de la no repitencia".

-"Asumimos con Maxi Pullaro el compromiso del cumplimiento de los 180 días de clases, pero me atrevería a decir que deben ser 190 días porque Horacio Larreta lo logró en la ciudad de Buenos Aires con los mismos gremios".

-"La responsabilidad de la Provincia con el campo tiene dos patas. La primera es hacerle las obras de infraestructura que necesita. Y la otra es que el Gobernador los defienda frente a los atropellos del gobierno nacional que te cierran las exportaciones de carne o quiere aumentar las retenciones. El productor agropecuario ya no te pide nada, solo te dice ayudame con lo que puedas".

-"A mi de da vergüenza de algunos precandidatos que no viven en la provincia y no la conocen, que denosten a un postulante como Maxi Pullaro que le puso el cuerpo a la inseguridad por los santafesinos. Lo que yo digo sobre estas acusaciones, es que ya dejaron de ser panelistas de televisión y hoy tienen un cargo nacional como senador de la Nación, donde ni ella mismo se votó. Por lo tanto, si tiene pruebas sobre las acusaciones, tienen que ir a la Justicia. A mí me da vergüenza que si estás perdiendo las PASO, tu única herramienta sea el cachetazo".

-"En la interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional, yo estoy con Horacio Larreta. Porque tenemos el mismo estilo: no contestamos agravios, no agraviamos a nadie y respondemos con propuestas que signifiquen un cambio".