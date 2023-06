La lista oficialista "Somos Comunidad" presentó a sus precandidatos

El miércoles 14 de junio, en la sala de presidentes del Centro Cultural "Amigos del Arte", ante su gente y los medios de comunicación, los precandidatos a intendente y concejales anunciaron las “100 acciones para Sunchales” que serán dadas a conocer en los próximos días, conformado por 9 ejes de trabajo que permitirán informar a la comunidad cuales son las propuestas para continuar gobernando la ciudad.

Entre los lineamientos principales se destacan: seguridad y convivencia, infraestructura, educación, salud y bienestar, comunidad sostenible, emprendedurismo, industria e innovación entre otros, todos de gran importancia para Sunchales. Los postulantes resaltaron iniciativas de acceso a suelo y vivienda; el avance con el plan de pavimentación; acciones para dar respuesta a la problemática ambiental; el fortalecimiento de la producción con inversión local y foránea, y la generación de nuevos espacios para la instalación de las empresas; conformación de un gabinete ambulante para dar contención a deportistas que concurren a las instituciones deportivas de la ciudad y el impulso en algunos establecimientos educativos para la formación y capacitación tecnológica.

Gonzalo Toselli abrió la presentación expresando: "Para estos nuevos desafíos somos lo que tenemos el mejor equipo, con los mejores referentes y los nuevos liderazgos pero propiciando una alternancia y todas las libertades para renovar. Tenemos un candidato a intendente con mejor formación que yo. Estamos convencidos que esto es lo mejor para la comunidad de Sunchales".

El mandatario sunchalense también se refirió a su postulación a diputado provincial: "Por otra parte, siento que mi precandidatura a diputado provincial es un reconocimiento a la experiencia de 12 años como Intendente de la segunda ciudad más grande del Departamento Castellanos, mi paso por el Concejo Municipal en dos oportunidades y el rol provincial en el gobierno de Hermes Binner. Siento que puedo hacer numerosos aportes qa la legislatura provincial, sustentado en las raíces cooperativistas, el conocimiento del territorio y la capacidad de gestión".

Posteriormente, Néstor López, luego de hacer público un profundo agradecimiento a Gonzalo Toselli por esta oportunidad, afirmó: "En estos años que estuve en la función pública, uno visibiliza las demandas de la gente y se sensibiliza porque ve necesidades que uno no tuvo en su vida personal. Observa las demandas individuales y colectivas de la comunidad, pero también ve las herramientas para brindarles una respuesta y darle una solución. Yo me siento capaz de acompañar el desarrollo de la ciudad en todo su crecimiento y no me refiero solamente de la infraestructura. Pero no hablo de personalismo sino del equipo porque esta gestión me hizo ver lo valioso de la transversalidad. Ahora quiero dejar en claro que ese equipo lo voy a conformar yo. Veo personas muy valiosas en el gabinete de Gonzalo Toselli pero es innegable que cuando uno asume este tipo de desafío tiene una perspectiva personal sobre algunos ejes de acción o sobre el organigrama. No es un juicio de valor sobre la gestión actual, pero obviamente quien se presenta como candidato a intendente se imagina como va a gobernar".

Finalmente, Luciano Barbero, primer precandidato a concejal expresó: "Encontré gente muy trabajadora en el Ateneo Sunchales que me llevó a tomar esta decisión. Si bien yo no estaba en un partido político, me involucré con varias cosas relacionadas con la comunidad en el Sunchales Cicles Club, desde lo deportivo pero también en lo medioambiental. A partir de noviembre del año pasado empecé a trabajar en la Municipalidad, en el área de deportes, y siento que nos está yendo bien, hemos conseguido avanzar en diferentes desafíos que me convencieron a la postulación de la concejalía para poder tener más herramientas en otros ámbitos que le permitan brindar soluciones a la comunidad".

Ante la consulta sobre su accionar después de finalizada las PASO, especialmente en la conformación de la lista a candidatos a concejales, teniendo en cuenta que una de las nóminas con la cual van a competir es muy crítica de la gestión: "Nosotros estamos ocupados por visibilizar nuestras propuestas. Siempre nos hemos caracterizado por eso en las campañas electorales. Si alguien se centraliza en la crítica es un problema de esa lista o candidatos. Nosotros estamos abierto al diálogo permanentemente para poder construir, nunca en una posición que tienda a dividir. Respetamos el marco legal electoral e integraremos la lista definitiva con quien la ciudadanía elija" respondió Toselli.

SOMOS COMUNIDAD - UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE

PRECANDIDATO A INTENDENTE: Néstor Pulga López

LISTA DE PRECANDIDATOS A CONCEJALES:

Luciano Barbero

Lilia Yacomosky

Juani Torres

Karina Alfonzo

Cesar Marchisone

Melisa Ricarte