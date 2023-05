Bonfatti denunció un Estado ausente para abordar la grave crisis educativa en Santa Fe

"Tenemos escuelas cerradas porque el Estado provincial está ausente. Primero fue por la pandemia y ahora es por amenazas de balaceras. Es un gobierno que no sabe qué hacer ante estos problemas porque nunca tuvo plan ni proyecto" afirmó el precandidato a diputado provincial por Acuerdo Progresista que competirá en el Frente "Unidos para Cambiar Santa Fe".

Antonio Bonfatti subrayó que durante los gobiernos del Frente Progresista más de 40.000 jóvenes regresaron a la escuela impulsados por el programa provincial Vuelvo a Estudiar. “En un contexto diferente y con las escuelas abiertas, nosotros íbamos a buscar a los pibes y las pibas casa por casa”, recordó. El ex gobernador - que encabeza la lista de Acuerdo Progresista - trajo a la memoria ese ejemplo para contextualizar y contraponerlo con la grave crisis educativa que atraviesa hoy Santa Fe.

“Tenemos escuelas cerradas porque el Estado provincial está ausente. Primero fue por la pandemia y ahora es por amenazas de balaceras. Es un gobierno que no sabe qué hacer ante estos problemas porque nunca tuvo plan ni proyecto”, explicó, tras lo cual, a manera de sugerencia, invitó a escuchar la voz de las maestras. “Esto no lo digo yo - relacionó -, lo dicen todas las docentes a lo largo y ancho de la provincia que se sienten solas ante un gobierno indolente; maestras y maestros, abandonados a su suerte, tienen que asumir en soledad el desafío de educar a nuestros niños y niñas. Durante y después de la pandemia, el gobierno de Perotti no tuvo ni tiene respuestas frente a la realidad que se vive en las escuelas”, criticó.

Bonfatti se explayó sobre la cuestión educativa —a la que consideró “central e impostergable” en su programa político— y muchos otros temas durante un profuso discurso que ofreció en la capital santafesina, en el marco de un multitudinario acto de Acuerdo Progresista.

La sequía, otra calamidad sin respuestas

En su dilatada exposición ante la militancia, Bonfatti se refirió al acuciante tema de la sequía en la provincia e instó al gobernador Omar Perotti a que exija al Ejecutivo Nacional una baja en la alícuota de retenciones agropecuarias, frente a las severas consecuencias que esa inclemencia climática ha provocado directa e indirectamente.

“Padecimos una sequía sin precedentes y la economía de Santa Fe depende de que al campo le vaya bien, y lamentablemente le fue mal: eso va a afectar o ya está afectando a la industria en Las Parejas, al comercio en Cañada de Gómez, a la construcción en Rosario”, señaló.

El discurso del ex gobernador fue gravemente crítico frente al gobierno provincial al respecto: “De la misma manera que el campo santafesino aportó millones a las arcas nacionales, el gobernador Perotti tiene que exigir al gobierno nacional que baje las retenciones. En lugar de quedar bien con Alberto y con Cristina, que quede bien con nuestros productores y nuestra economía”, sostuvo.

“Cuidar el medio ambiente”

En otro tramo de su alocución, Antonio Bonfatti exhortó a “cuidar y revalorizar” el medio ambiente todos los días y no acordarse del mismo, solamente, “cuando se prenden fuego las islas”.

Llamó a conocer las reservas naturales que existen en toda la provincia: citó los humedales el sur entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez, las Jaukanigas en el norte, los de la zona de San Javier y más: “Todo esto hay que trabajarlo regionalmente, sentarse con los gobiernos locales, con las organizaciones ambientalistas, con las escuelas y universidades, y construir planes integrales de manejo, cuidado y estudio científico”, proclamó.

También recordó que durante su gobierno se generaron estudios y condiciones para que Santa Fe genere energía eólica en Rufino y solar en Tostado. Y en San Lorenzo se construyó un parque fotovoltaico, "proyectos a los que no se les dio continuidad, lamentablemente".

En el acto de Acuerdo Progresista realizado en la Asociación de Dirigentes de Empresa de Santa Fe participaron militantes, dirigentes y referentes del sector de Bonfatti, entre otros los precandidatos a diputados provinciales Rosana Bellatti (Venado Tuerto), Rubén Galassi (Rosario), Varinia Drisun (Rosario), Sergio Chiqui Rojas (Vera), Daiana Gallo Ambrosis (Rosario), Miguel Chueco Solís (Las Parejas) y Andrea Balbuena (Villa Gobernador Gálvez).