Los municipales van a un paro de 72 horas que se concretará la próxima semana

Frente a la falta de respuestas concretas por parte del gobierno provincial y de la mesa paritaria, el plenario de secretarios generales de Festram decidió este martes profundizar las medidas de fuerza y anunció un paro de 72 horas para los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de la semana que viene. Habrá movilizaciones en lugares a determinar. Cabe destacar que la medida de fuerza no afecta a las ciudades de Santa Fe, Recreo, San José del Rincón, Monte Vera ni Arroyo Leyes.



Festram reclama que se aborde específicamente el aumento de las asignaciones familiares y la delicada situación del Iapos, cuestiones que no se hicieron en la mesa técnica. “La sola mención de que las asignaciones familiares mantienen los montos de $9 por escolaridad y de $780 por hijo y que el gobierno provincial no accede a actualizar estas cifras a valores razonables, son motivos suficientes para justificar las acciones que fueron definidas en el plenario”, indican en un comunicado.

En este sentido agregaron: “Lamentamos que intendentes y presidentes comunales no demuestren voluntad en resolver el conflicto, que puede solucionarse sin generar desequilibrios en las administraciones. Parece que sólo esperan pasivos las jornadas de protestas para especular con el malestar social, amenazando con tomar acciones contra los trabajadores”.

La demanda por recomponer ingresos - en este caso asignaciones familiares - se da en un escenario de desmedidos aumentos, sobre todo en alimentos y medicamentos, que abren la posibilidad de avanzar con el pedido de reapertura de paritarias, medida que viene siendo impulsada también por otros gremios en el orden nacional.

Por último, en un comunicado sostuvieron: "Somos proclives al diálogo pero la inacción expresada por las autoridades provinciales, municipales y comunales, atenta contra la paz social. Esperamos respuestas concretas. Las anteriores movilizaciones, paros y cortes de ruta han demostrado el poder de nuestras convicciones y la justicia de nuestros reclamos".

La prestación de los servicios del Iapos



En relación a los reclamos por la actual prestación de los servicios del Iapos, desde Festram se informó que “se ha generado un canal de negociación con las autoridades de la obra social y aguardamos soluciones concretas sobre las problemáticas denunciadas y que fueron trasladadas en la citada reunión mantenida también en el día de ayer. La Salud es un derecho humano por el cual Festram está dispuesta a defender y garantizar con sus reclamos y lucha”.