LRF: Este jueves 27, los equipos sunchalenses cumplen con la 7º fecha del Apertura

El Torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol no tiene tiempo para perder y la séptima fecha se pondrá en marcha este mismo miércoles por la noche. Desde las 20:30, en el Predio del Autódromo, Atlético estará recibiendo a Ben Hur por la Zona B, cumpliendo con uno de los adelantos establecidos en la última reunión.

La actividad continuará con cuatro partidos en la jornada del jueves 27. También por la Zona B, Ferrocarril del Estado será local de Unión de Sunchales desde las 21.00 horas; en tanto, Peñarol recibirá a Florida de Clucellas a partir de las 21.30 horas.

Por la Zona A, también el jueves, con horario de inicio estipulado para las 21:00, el Estadio "Dr. Plácido Tita" albergará el duelo entre Libertad y 9 de Julio.

Finalmente, desde las 22:00, habrá enfrentamiento interzonal en San Vicente. Brown estará recibiendo a Sportivo Norte.

Sigue el domingo

La séptima fecha bajará el telón el próximo domingo con los siguientes encuentros. Por la Zona A, Deportivo Josefina vs Deportivo Ramona (11.30), Deportivo Tacural vs Argentino de Vila (15.00) y Argentino Quilmes vs Deportivo Aldao (15.00). Y por la Zona B, completarán Argentino de Humberto vs Atlético María Juana (15.00).

Las posiciones tras seis fechas disputadas son las siguientes:

Zona A: Libertad 16 puntos; Sportivo Norte 14; Argentino (V) 10; Dep. Tacural 8; Quilmes y Dep. Aldao 7; Dep. Josefina y Dep. Ramona 6; 9 de Julio 4.

Zona B: Unión 15 puntos; Ben Hur 11; Peñarol 9; Brown 8; Atlético y Ferro 7; Florida y At. María Juana 6; Argentino (H) 1.