El frente "Unidos para Cambiar Santa Fe" se presentó en sociedad

Allí, los titulares de las fuerzas suscribieron un documento con las bases programáticas y los compromisos de la alianza que integran la UCR, el PRO, el Partido Socialista, Creo, UNO, GEN, PDP, ERF, Unir, y Ucedé.

Estuvieron presentes los radicales Felipe Michlig, Maximiliano Pullaro, Julián Galdeano, Dionisio Scarpin, Mario Barletta y José Corral, los socialistas Clara García, Enrique Estévez, Mónica Fein y Pablo Farías, el titular del PRO santafesino, Cristian Cunha y el presidente de Creo, Mariano Roca, entre otros dirigentes.



En tanto, no asistieron la senadora nacional Carolina Losada, el diputado nacional Federico Angelini ni el intendente rosarino Pablo Javkin. Tampoco estuvo el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón.

“No es un pacto electoral, es un acuerdo político. Es la respuesta a una demanda ciudadana para poner en marcha otra vez la Provincia, para despertarla del sopor, la inercia, el oportunismo, la inacción, y desplegar así su potencial social y productivo”, sostiene el texto que suscribieron los presidentes partidarios.

El documento plantea que "los acuerdos políticos, entendidos como capacidad de escuchar, consensuar y actuar en procura de desarrollo, inclusión social y justicia, son en la Argentina de hoy más que una opción, un deber". Y acota que este nuevo frente "surge al amparo de esa convicción y como fruto de una visión compartida asentada en tres coincidencias: la Santa Fe que hoy lamentablemente vemos, la Santa Fe que queremos y los lineamientos sobre los cursos de acción para lograr esta aspiración".

Se alude, luego, a la "prolongada crisis que se manifiesta a diario en nuestro país y que se explica por la imposición de una cultura política con aspiraciones hegemónicas y corporativas que lejos de representar intereses, deseos y sueños del conjunto de la sociedad, ha derivado en un proceso de decadencia que afecta a la mayoría del pueblo argentino".

"Tristemente - se sostiene -, el kirchnerismo ha encarnado y llevado adelante esa imposición cultural y política; y para nuestro pesar, Santa Fe está gobernada actualmente por las mismas prácticas: gobierno nacional y provincial comparten un mismo signo partidario y una misma manera de gobernar". Producto de ello, se plantea, hay "empobrecimiento, falta de trabajo, índices inflacionarios exorbitantes y una carga impositiva excesiva que castiga fundamentalmente a los sectores agropecuarios". A nivel local, se menciona la "inseguridad y la violencia" como "males sistémicos".

Tras la descripción de esa realidad, el nuevo frente habla de que el 2023 "aparece como un año bisagra", que "puede torcer su rumbo y retomar un recorrido virtuoso en procura de progreso y de convivencia en paz". "Es la democracia – se enfatiza- la que nos brinda la ocasión de garantizar derechos y construir a partir del diálogo, una sociedad que retome el camino del crecimiento basado en la producción, la innovación y el trabajo". "Éste es el contexto – resume el documento- en el que nos propusimos celebrar esta plataforma de valores, proyectos y conductas entre muchas fuerzas políticas para edificar los cimientos de un presente y un futuro mejores para todos sus habitantes".

También, se presentaron los lineamientos sobre la base de los ejes en torno de los cuales se organizaría una eventual de gobierno. Allí se esbozan en términos generales, las principales políticas que se instrumentarían en materia de seguridad, salud, educación, infraestructura, servicios públicos, entre otros.

La alianza llevó un proceso de gestación de casi dos años y medio. A comienzos de 2021, el radicalismo presentó su idea de unir a todo el arco no peronista.

Por el momento, el único precandidato formalmente lanzado a gobernador es Pullaro, quien encabezó un acto el último jueves en Esperanza. Tras el acto en Cayastá, se espera el anuncio de Losada y de Clara García, la principal carta del socialismo.

El 7 de mayo vence el plazo para el reconocimiento de alianzas y el 12 deberán presentarse las listas de candidatos. Las primarias abiertas, generales y obligatorias se realizarán el domingo 16 de julio y las generales el 10 de septiembre.

UCR

El presidente del comité provincial de la UCR, Felipe Michlig, cifró como un puntal del acuerdo que todas las partes hayan tomado conciencia de la necesidad de "dejar de lado cuestiones personales, sectoriales, partidarias", aún cuando ello no vaya a "ser fácil", pero sí necesario, por cuanto "los problemas de los santafesinos no entienden de ideologías".



"Necesitamos confluir, unirnos y esto es lo que hemos hecho. Lo primero que nosotros hemos hecho es coincidir en un programa de gobierno. Maximizamos las coincidencias y vemos cómo vamos a administrar las diferencias. Que no solamente pueden aparecer o van a aparecer en un frente tan heterogéneo como el nuestro, sino que aparecen en los partidos políticos, en la vida, en lo que hacemos cada uno. Por eso es necesario que entendamos que la realidad del momento, la situación, las urgencias", añadió.

PRO



Por su parte, Gisella Scaglia (PRO, y una de las probables compañeras de fórmula de Maximiliano Pullaro) consignó que el significado de esta confluencia interpartidaria es que "Santa Fe se va a transformar. Esto es la muestra de que somos muchos los que queremos otra provincia y que entendimos que la única forma era hacerlo unidos".

Precisamente, al preguntarle sobre las críticas de quienes sostienen que "se mezcla el agua con el aceite", respondió que "la educación, la seguridad y el trabajo y la obra de los santafesinos nos importan más que las diferencias ideológicas y partidarias de cada uno de nosotros. Y que queremos devolverle lo que le robaron a los santafesinos, mejorar la escuela, generar más condiciones de trabajo y sobre todas las cosas devolverle la seguridad a los santafesinos".



Socialismo



En tanto, la diputada Clara García, posible precandidata a la gobernación por el socialismo, destacó el marco histórico y simbólico del lanzamiento, por cuanto "aquí comenzó Santa Fe y aquí comienza una nueva esperanza para Santa Fe".



"Como toda unión de partidos, creo que lo que hicimos fue lo que la gente nos pide: 'pónganse de acuerdo en los temas que son importantes para Santa Fe'. Entonces tenemos un fuerte compromiso con la seguridad, porque es en definitiva la calidad de vida de la gente. Un fuerte compromiso con la educación, porque sin educación no hay futuro para nuestros niños y niñas. Un fuerte compromiso con la salud pública, que ha sido el signo de los gobiernos progresistas. Y les diría, por último pero no por menos importante, con la producción, con el empleo, con esa situación económica que hay para mucha gente es tan desesperante y necesita que la política se ocupe de eso", añdió.

La dirigente también se refirió al proceso por el cual el socialismo acordó, con discusiones e incluso disidencias internas no resueltas, sumarse a la coalición. "Una alternativa era quedarse de brazos cruzados, criticando una realidad de la cual tenemos una mirada realmente muy mala. Hacerlo de manera testimonial. Y la otra era, con responsabilidad y con generosidad, compartir un espacio político que va a ser gobierno. Y el socialismo ha sido siempre un partido de transformación, un partido de armar planes".

"Claro que comprendemos y te diría, abrazamos también en el cariño a los compañeros, aunque piensen diferente. Pero estamos seguros de que esta es la decisión correcta. Vamos a gobernar Santa Fe, lo vamos a hacer con esperanza, con el liderazgo que tenemos cada uno de los partidos acá", completó García.

Creo



En tanto, el diputado provincial Ariel Bermúdez (Creo), definió al acto como "muy lindo, con mucha gente que hace muchos años venimos recorriendo el mismo camino". Ante la pregunta periodística consignó que el intendente de Rosario Pablo Javkin no estaba presente por cuestiones de gestión, pero "nos envió a nosotros a certificar y a ratificar este acuerdo al cual es el constructor".

Sin precisar si el actual intendente rosarino intentará repetir o lanzarse para la gobernación, señaló que por ahora la prioridad era firmar el acuerdo "y seguramente va a ser uno de los pilares de este frente nuevo que se arma en la provincia de Santa Fe".