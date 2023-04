Una joven de 21 años falleció por dengue hemorrágico en Rafaela

Hace ya un largo tiempo que el dengue continúa avanzando, de manera peligrosa, en el país, en la provincia y también a nivel local, una situación que vienen preocupando a las autoridades sanitarias aunque no tanto en la ciudadanía, que por ahora no está prestando demasiada atención a esta enfermedad que cada vez va sumando más víctimas.



Y en medio del avance de los casos en Rafaela, este virus que transmite el mosquito que a simple vista parece que no es tan grave, a veces puede ser letal. Y de hecho, este domingo la picadura del Aedes aegypti ya se cobró su primera vida en nuestra ciudad, significando un hecho histórico para el sistema de salud local.



En horas de la tardecita de este domingo 16, Eter Senn, la coordinadora epidemiológica de la Dirección Regional de Salud informó que "en el día de la fecha ingresó en la guardia de adultos del SAMCo Rafaela 'Dr Jaime Ferre' una adolescente de 21 años internada en terapia intensiva quien falleció por dengue hemorrágico". En tanto, ante una consulta, Emilio Scarinci, el director del efector local, manifestó que "durante la mañana de este domingo ingresó al hospital una paciente de 21 años con un cuadro de dengue grave. Es internada en terapia intensiva, y a pesar de todas las maniobras de reanimación falleció a las pocas horas".

De esta manera, ya son 3 las personas fallecidas en el territorio santafesino a causa del dengue. La primera muerte se registró el 11 de marzo en la ciudad de Reconquista con un hombre de 77 años, y el 30 de marzo falleció una mujer de 69 años residente en la ciudad de Santa Fe.

Las autoridades sanitarias regionales continúan insistiendo en la descacharrización de los patios y en la fumigación espacial. Pero al mismo tiempo, recuerdan también la importancia de la consulta temprana, un factor clave para poder detectar la enfermad a tiempo. "Sabemos que todo el mundo desestima o no le da crédito al dengue, pero hay que preocuparse. Por eso hay que presentarse en forma temprana ante el médico ante la persistencia de fiebre durante más de 5 días, dolor abdominal, vómitos, irritabilidad y/o hemorragias", sostuvo Senn.