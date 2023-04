Eruca Sativa celebra 15 años: el peso de ser símbolos del rock argentino y el desafío de reinventarse

No hay metrónomo, ni edición, ni nada más: solo ellos y la música. Como si fuera una sesión de los 60, la sunchalense Lula Bertoldi prepara la guitarra, Brenda Martin su bajo y Gabriel Pedernera empieza el ritmo con la batería. En una era en la que predomina lo digital, Eruca Sativa buscó volver a la esencia y seguir genuinos. Ese desafío se propusieron en su último disco, Dopelganga, el que marca los festejos por los 15 años de la banda, una cifra que retumba en la historia y los destaca como emblemas del rock argentino.

Ese sello los llevó a ser símbolos de la escena nacional, elogiados por el Indio Solari, incluso distinguidos como personalidades destacadas de la cultura. Después de siete nominaciones a los Latin Grammy y de ganar cinco Premios Gardel es cada vez más común que los llamen así.

Pero más allá de ser un término que escuchan normalmente, Pedernera todavía no se acostumbra y lo siente como una carga: “Me da responsabilidad pensarlo de esa manera. Ponernos en esas palabras me genera como un montón, pero bueno son muchos años evidentemente hay mucho. Me ha pasado muchas veces que otros músicos me dicen: ‘Yo escuchaba Eruca cuando era chico’, y eso muestra que hay gente que creció y que ya escuchó nuestros discos. Pero hay que asumirlo y ponerse esa mochila”.

Esta década y media no sólo hace eco por su significado, sino también por todas las experiencias vividas, así lo siente el baterista cuando da un vistazo al camino recorrido: “Personalmente venía muy melancólico, pero no desde un sentido malo, sino como diciendo; ‘¡Huy, mirá, acordate este momento!’. Cuando me pongo a mirar un poco para atrás son muchos años, cambió mucho la vida, somos personas bastante diferentes a cuando arrancamos, y Eruca también se fue transformando. Me llena de orgullo pensar en todo lo que hemos hecho”.

Eruca Sativa, banda surgida en la provincia de Córdoba, cautiva con su nuevo álbum, Dopelganga

Justamente, en la previa a esta mezcla de sentimientos comenzó a gestarse Dopelganga, un concepto que hacía tiempo daba vueltas en el trío y que incluso había sido tema de charla entre Pedernera y Bertoldi. Así, en plena pandemia, y ante la necesidad de tocar nuevamente juntos en el mismo lugar, decidieron internarse cinco días en un estudio para llevar adelante un nuevo disco.

Conexión, sincronización y fluir con la música, algunas de las claves que destacan en su último álbum, que hasta podría llamarse un antidisco, por ir en contra de lo que recomendarían cientos de productores. En medio de un panorama donde todo pasa por la computadora, Pedernera reveló por qué decidieron hacerlo a la vieja escuela. “Dopelganga es lo opuesto a eso: es música pura. Me gusta poder reivindicar eso y decir que nosotros somos personas que tocan instrumentos en vivo. Hoy la música es muy de laboratorio, se trabaja en la computadora, en la copia, se procesan mucho las cosas con las pistas, con lo que se llama la postproducción. Hubo una época en donde no había tal cosa, era música en una sala capturada y editada. Dopelganga es un poco eso, es una captura de pantalla de Eruca Sativa en 2022 y me gusta que sea así”.

Derivado del vocablo alemán doppelgänger (que define el sosias malvado de una persona), el disco nació no sólo como un propio desafío de la banda, y una instancia para volver a conocerse, sino con la idea de un doble idéntico. Por esa misma razón el álbum está conformado por ocho canciones reversionadas.

Pero la única teoría no es la de un doble idéntico, sin parentesco, que se encuentra en alguna parte del mundo. Sino que existe la idea del doble malvado, la antítesis del original. Así lo explica el baterista: “Cuando empezamos a pensar en que estábamos haciendo muchas canciones, que ya habían sido previamente editadas por otros artistas, empezamos a jugar con este concepto. Dopelganga es todo lo que está mal comercialmente hablando. Un disco que se grabó en condiciones como si fuera un disco de 1960, quizás habría muchos productores que decir: ‘No, no, no podemos hacer eso. Hoy tenemos que usar autotune y metrónomo y bla’”.

Dopelganga es la prueba de que el power trío superó toda barrera, pone su voz, su sello propio, y es su aporte a la cultura del rock argentino. En este lenguaje de reversiones su música ya no le pertenece, pasó a ser parte de la historia y del colectivo. Prueba de eso es el propio elogio del Indio Solari, una de las máximas figuras de la música.

En medio de una entrevista, el referente del rock resaltó el sonido de Eruca Sativa y destacó que la música que más le gustaba era de grupos integrados por mujeres. La noticia revolucionó a toda la banda y sorprendió a Pedernera, que le costaba caer en lo que había pasado. “Fue inesperado, como una bocanada de tener aprobación de alguien tan importante, el aval digamos de alguien que fue tan importante no sólo para nosotros, sino para muchas generaciones amantes de la música. Habla muy bien de él porque significa que está siendo muy generoso con nosotros, una persona así sabe el peso que puede tener una mención así”, dijo el baterista.

Con este impulso, y una mezcla de emociones en el interior, el power trío cordobés se presentará este 15 de abril en el Teatro Coliseo. El show enmarcará los festejos por sus 15 años y la presentación de su nuevo disco, dando así el puntapié para una nueva etapa en la historia de la banda. “El teatro te predispone a ver un concierto de otra manera, te pone en otro lugar, te sentás y escuchas con más detalle, prestás más atención a algunas cosas que si estás parado. Me pone muy feliz son muchos años, pensar en que ya estuvimos 15 años y vamos a estar, posiblemente, otros 15 más me hace sentir como que es un comienzo”, cierra Pedernera.