LRF: Esta noche, Unión juega el adelantado del Torneo Apertura

Esta noche se pondrá en marcha la cuarta fecha del Apertura 2023 de la Primera A con cuatro partidos en ambas zonas.

En nuestra ciudad habrá dos cotejos. En el estadio "Germán Soltermam", a partir de las 21:00 (Reserva a las 19:30), 9 de Julio recibirá a Argentino Quilmes con el arbitraje de Maximiliano Mansilla.

En el predio del autódromo rafaelino, a partir de las 22:00 (Reserva a las 20:30), Atlético de Rafaela enfrentará a Argentino de Humberto Primo, siendo el juez Fabio Rodríguez.

Por otra parte, desde las 22:00 (Reserva a las 20:30), en la localidad de María Juana, Atlético será anfitrión de Unión de Sunchales, con el contralor de Franco Ceballos.

Por último, Florida de Clucellas cotejará de local ante Argentino de Vila, con el arbitraje de Guillermo Vacarone.

Sigue el viernes santo

La continuidad de la jornada liguista tendrá en Primera A en la ciudad de Sunchales, a partir de las 19:30 (Reserva a las 18:00), con el encuentro entre Dep. Libertad y Dep. Josefina. En la Primera B, desde las 16:30 (Reserva a las 15:00) se jugarán estos partidos: Sportivo Aureliense vs. Belgrano de San Antonio, Moreno de Lehmann vs. Dep. Susana y Zenón Pereyra vs. Bochazo de San Vicente.

El sábado habrá un solo partido

Este sábado, Sportivo Santa Clara recibirá a Defensores de Frontera desde las 17:30 (Reserva a las 16:00).

Las posiciones

- Zona A (1ª División): Dep. Libertad de Sunchales 9 puntos; Sportivo Norte 7; Dep. Josefina 5; Argentino de Vila, Dep. Tacural y Dep. Ramona 4; 9 de Julio de Rafaela y Dep. Aldao 3; Argentino Quilmes 1.

- Zona B (1ª División): Unión de Sunchales 9 puntos; Ben Hur, Peñarol y Florida de Clucellas 6; Ferro, Atlético de Rafaela y Brown de San Vicente 3; Atlético María Juana 1; Argentino Humberto Primo 0.