Mirabella presentó un proyecto para trasladar el ministerio de Seguridad Nacional a Rosario

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, presentó un proyecto para relocalizar la sede central del Ministerio de Seguridad de la Nación en la ciudad de Rosario, en el marco de la ley N° 25.589 de Capitales Alternas. Sancionada en 2020, esta legislación habilita al Gobierno nacional a trasladar la sede de cualquier organismo federal a las provincias, con el objetivo de acercar la gestión y los asuntos de Gobierno conforme a las potencialidades y las problemáticas de cada territorio.



“La situación límite en la que se encuentra Rosario y su área metropolitana es conocida por todos. Es una ciudad presa de balaceras y crímenes cometidos por bandas mafiosas ligadas al narcotráfico”, remarcó el legislador en diálogo con medios locales. “Necesitamos conducción nacional porque son delitos federales cometidos por narco criminales con un alto nivel de violencia urbana. Rosario triplica los homicidios del país, con 22 muertos cada 100.000 habitantes. Además, alrededor del 75% de los homicidios tienen que ver con disputas del narcotráfico y el crimen organizado, mientras que en los Tribunales Federales de Santa Fe tenemos el 20% de las causas de droga de todo el país”, agregó Mirabella.



“En el último tiempo, asistimos a situaciones inéditas que no son aisladas. Balaceras a canales de televisión y a comisarías, amenazas a periodistas, mensajes mafiosos a través de víctimas inocentes elegidas al azar, ataques amedrentadores a edificios públicos. En ningún lugar de la República Argentina sucede una situación similar. Lisa y llanamente, estas acciones están orientadas a generar terror en la población, siendo parte del modus operandi que tienen estas bandas en la ciudad de Rosario y sus alrededores y que exceden a una administración local o provincial por la complejidad del delito y de las organizaciones de las que se trata”, subrayó el diputado.



“Necesitamos más presencia en la conducción de la persecución criminal por parte del Gobierno Federal en la ciudad de Rosario y alrededores. El Gobierno nacional no puede desconocer lo que pasa en su territorio. Si la situación no es controlada, estos delitos pueden expandirse a otras zonas del país. Pedimos una acción decidida de las fuerzas federales y del Ministerio de Seguridad de la Nación para combatir a estas bandas criminales ligadas al narcotráfico que siembran día a día el terror en nuestra provincia”, concluyó Mirabella.