Confirmado el cronograma para la Fase 3 de la Copa Castellanos

El pasado martes por la noche, en la sede de la Liga Rafaelina de Fútbol se realizó la reunión del Concejo Directivo Liguista, donde se conocieron distintas novedades con respecto a los torneos y copas que se realizan actualmente.

Copa "Departamento Castellanos"



Conocidos ya los clasificados de la Tercera Fase, quedó determinado que el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de marzo, con un adelanto de por medio, la programación será la siguiente:

-Miércoles 15 de marzo- En la ciudad de Sunchales, a partir de las 22:15 hs, Dep. Libertad vs Belgrano de San Antonio; a las 21:00 hs, la 2011 de 9 de Julio de Rafaela vs Talleres de María Juana.

-Sábado 18 de marzo- En nuestra ciudad, en barrio Barranquitas -horario a confirmar- Sportivo Norte vs Ferrocarril del Estado. En la categoría 2011 se enfrentan ambos clubes.

-Domingo 19 de marzo- En nuestra ciudad, en la "República de Villa Rosas", se jugará el clásico a partir de las 18:15 hs entre Peñarol vs Argentino Quilmes. En la categoría 2011, a partir de las 17:00 hs, lo harán los chicos de Atlético de María Juana vs Unión de Sunchales. En el predio del autódromo "Ciudad de Rafaela", Atlético de Rafaela vs Independiente de Ataliva -horario a confirmar- y previamente en la categoría 2011 jugarán los celestes rafaelinos ante Dep. Josefina. Por último, en la ciudad de San Vicente, a partir de las 19:00 hs, jugarán Brown vs Ben Hur y previamente, en la 2011, lo harán los chicos de ambos clubes.

Adelantos del Apertura de Primera A



Con motivo de su realización del fin de semana 18 y 19 de marzo, se jugará entre semana la fecha inaugural de la Primera División y Reserva de la Primera A liguista, con esta programación:

ZONA A

-Miércoles 15 de marzo- En barrio Italia a partir de las 21:30 hs -Reserva 20:00 hs- Argentino Quilmes vs Dep. Josefina. En la localidad de Ramona, a partir de las 21:45 hs -Reserva 20:15 hs- el local vs 9 de Julio de Rafaela. En la localidad de Vila, a partir de las 22:00 hs -Reserva 20:30 hs- Argentino vs Sportivo Norte de Rafaela. Domingo 19 de marzo, en la localidad de Aldao, a partir de las 16;30 hs -Reserva 15:00 hs- el local vs Dep. Libertad de Sunchales.

ZONA B



-Miércoles 15 de marzo- En la localidad de Clucellas, a partir de las 21:30 hs -Reserva 20:00 hs- Florida vs Brown de San Vicente. En nuestra ciudad, en barrio Los Nogales, a partir de las 22:00 hs -Reserva 20:30 hs- Ferrocarril del Estado vs Argentino de Humberto Primo. En la ciudad de Sunchales -horario a confirmar- Unión vs Atlético de Rafaela. A confirmar día y horario el partido en la localidad de María Juana, Atlético vs Ben Hur.

-Fecha Interzonal- Este miércoles 15 de marzo en la localidad de Tacural, a partir de las 21:30 hs -Reserva 20:00 hs- el local vs Peñarol.

Libro de pases y precios de las entradas



Quedó confirmado que el Libro de Pases del Apertura de Primera A se cierra el lunes siguiente a la 3ª Fecha de la Zonas A y B respectivamente. El precio de las entradas Generales en Primera A costará $ 1.000, y los jubilados pagarán $ 500.

Sorteo y fixture de la Primera B



Como estaba establecido en la orden del día, se procedió al sorteo y fixture de la Primera División y Reserva de las zonas Norte y Sur, con la novedad de que estarán incorporándose los clubes Juventud de Rafaela -Norte- y La Trucha FC de Frontera -Sur- dando comienzo a la competencia en Primera División y Reserva, el domingo 26 de marzo. La fecha inaugural tendrá estos partidos:

-Zona Norte: Moreno de Lehmann vs Independiente de San Cristóbal; Sportivo Roca vs Tiro Federal de Moisés Ville; Sportivo Aureliense -vuelve hacer fútbol liguista- vs Dep. Susana; Independiente de Ataliva vs San Isidro de Egusquiza y Dep. Bella Italia vs Belgrano de San Antonio. Fecha libre: Juventud de Rafaela -recientemente afiliado a nuestro fútbol-.

-Zona Sur: Zenón Pereyra FC vs Sportivo Libertad de Estación Clucellas; Juventud Unida de Villa San José vs La Hidráulica de Frontera; San Martín de Angélica vs Bochazo de San Vicente; Sportivo Santa Clara de Saguier vs Atlético de Esmeralda y Defensores de Frontera vs Talleres de María Juana. Fecha Libre: La Trucha FC de Frontera -nuevo club afiliado LRF-.

Precio de las entradas



Los valores para la temporada 2023 de la categoría ascenso liguista, en votación dividida entre los delegados de la Primera B, serán $ 800 -Generales- y $ 400 -jubilados-.

Copa Integración Sub 12 liguista



El próximo viernes 10 de marzo se disputará la Copa Integración Sub 12 con los 40 clubes afiliados a la Liga Rafaelina de Fútbol, tendiendo como desarrollo a 6 sedes: Argentino Quilmes de Rafaela, Bochazo de San Vicente, Moreno de Lehmann, Dep. Bella Italia, La Hidráulica de Frontera y Sportivo Roca. El próximo domingo 12 de marzo, las instancias finales de las Copas Oro, Plata y Bronce se disputarán en las canchas del predio del autódromo "Ciudad de Rafaela". El precio de la entrada General será $ 500.

Lanzamiento Torneos Oficiales LRF



El próximo martes 14 de marzo en el club Atlético Peñarol, se realizará el lanzamiento de los Torneos Oficiales de Primera División y Reserva de la temporada en las categorías Primera A y Primera B, donde cada club aprovechará la oportunidad para que las intituciones presenten sus camisetas originales. A las 19:30 hs será la sesión liguista y posterior a la misma se hará la presentación de las competencias domésticas.