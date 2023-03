LRF: Se sorteó el fixture para el Torneo Apertura

A continuación, repasamos dónde quedó cada equipo y cómo será la primera jornada.

Zona A: Argentino Quilmes, Deportivo Aldao, Argentino de Vila, Deportivo Ramona, 9 de Julio, Sportivo Norte, Libertad de Sunchales, Deportivo Josefina y Deportivo Tacural.

Zona B: Ferrocarril del Estado, Unión de Sunchales, Florida de Clucellas, Atlético María Juana, Sportivo Ben Hur, Brown de San Vicente, Atlético de Rafaela, Argentino de Humberto y Peñarol.

Cómo se juega la primera fecha



El inicio del campeonato tendrá, en la Zona A, los siguientes encuentros: Quilmes vs. Josefina; Aldao vs. Libertad; Argentino de Vila vs. Sportivo Norte y Ramona vs. 9 de Julio.

Por su parte, la Zona B podrá disfrutar de Ferro vs Argentino de Humberto; Unión vs Atlético Rafaela; Florida vs Brown y Atl. María Juana vs Ben Hur.

Además, en la primera jornada, el partido interzonal lo protagonizarán Deportivo Tacural vs Peñarol.