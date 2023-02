Un paro que expone las grandes desprolijidades en la educación

Las clases no iniciarán este miércoles como estaba previsto en el calendario escolar, y su inicio se terminará relegando hasta el viernes de esta semana. Si bien muchos hablan de que el aspecto salarial es el gran motivo por el cual los docentes van al paro, debemos ser claros al reconocer que hay varios aspectos que van más allá de lo económico y que terminaron generando un gran malestar en todo el sector docente. Desde la asociación civil "Docentes por la Educación" reconocen que las desorganizaciones y desprolijidades antes del inicio del ciclo lectivo erosionaron una relación que desde el inicio comenzó con el píe izquierdo.

Todavía no está establecido el calendario escolar, los docentes no saben si el ciclo lectivo va a tener bimestres, trimestres o cuatrimestres, ya que es una de las posibilidades que se está rumoreando, con un documento "provisorio" emitido por parte del Ministerio de Educación a menos de una semana para el inicio de clases. Además de esto también se agrega la hora extra, donde muchos colegios todavía no han podido encontrar un profesor que se haga cargo de las mismas. Llamados a jornadas con uno o dos días de anticipación, el envío de material de lectura que llega en cantidades y sin tiempo para un análisis profundo, sobre todo en un período donde los docentes se encuentran abocados al acompañamiento de aquellos estudiantes para que puedan aprobar las materias que todavía no fueron acreditadas.

Para quienes hemos realizado un seguimiento durante toda la gestión justicialista de lo que ocurría en el sector educativo podemos confirmar que esto no es para nada nuevo, sino que es parte de una metodología que viene desde la pandemia, con comunicados emitidos a últimas horas de la noche, cambios de un día para otro que llegaban con las resoluciones ministeriales, como el inicio o no de clases en burbujas como supo darse en su momento.

Desde CASTELLANOS dialogamos con la presidente de "Docentes por la Educación" Virginia Valenzisi, que reconoció sin titubeos y sin pelos en la lengua que "hay una desorganización y desprolijidad. No podemos decir improvisación ya que sabemos que los tiempos son manejados adrede, pero están enloqueciendo a los directivos con cambios constantes, El malestar es generalizado. Está todo muy tirado de los pelos y genera un desgaste, desasosiego y una desidia en el personal docente que nos han quitado las ganas".

Inclusive la referente del espacio reconoció en palabras de los propios docentes, quienes manifiestan que inclusive han quitado hasta las ganas de adornar las aulas. "En ese nivel vamos a comenzar las clases, encima llega una propuesta salarial que tira más abajo"

Los chicos los más perjudicados



En el año 2020, en plena pandemia, surgió en la ciudad de Rosario la asociación civil "Docentes por la Educación". Se trata de una agrupación de maestros y maestras que, de manera independiente, trabajan con el objetivo de garantizarle a los alumnos el derecho a acceder a una educación de calidad. Actualmente, tienen representación en toda la provincia de Santa Fe, con más de 200 miembros.

El viernes se confirmó tras las distintas asambleas que Santa Fe, por onceavo año consecutivo, los chicos y chicas de todo el territorio no empezarán las clases el próximo miércoles, dado que los docentes públicos y de escuelas privadas de la provincia votaron por rechazar la propuesta de aumento salarial que hizo el gobierno de Omar Perotti y realizar medidas de fuerza en las dos primeras semanas de marzo.

Valenzisi se mostró realmente ofuscada ante esta situación de paros, y fue clara al reconocer que a la hora de hacer un reclamo salarial o hacia el empleador, debería efectuar medidas que afecten al contratante y no a un tercero. En ese sentido, la presidente de la agrupación aclaró que, en este caso, los perjudicados son los chicos, que son sujetos de derecho y se está vulnerando su derecho a la educación.

"Lamentamos mucho que los chicos vuelvan a ser los que quedan en el medio y sobre todo que se amplíe la brecha con aquellos estudiantes de escuelas privadas donde no se hacen paros, con el resto de los chicos que son la gran mayoría en el resto de la provincia".

Por otro lado, reconoció que "para nosotros, siempre es importante buscar otras alternativas antes de llegar al paro, que tendría que ser la medida de fuerza en última instancia, agotadas otras decisiones u otras implementaciones".

Las autoridades: "los responsables"

Para la presidente de "Docentes por la Educación", señaló que más allá de todos estos aspectos los únicos responsables de esta situación son "las autoridades ministeriales" ya que "llamaron tarde a paritaria, la propuesta es irrisoria, si bien uno entiende que CTERA arregló un incremento con este porcentaje (33,5%), si uno proyecta la inflación a julio, la misma supera ampliamente el 33. Se niegan a establecer la cláusula gatillo para ir recuperando ese porcentaje de inflación mensual y se plantean dos instancias de vuelta de apertura de paritaria, donde se sabe que si lo que se ofrece no es superador van a volver estas medidas, entonces es bastante unilateral esta determinación y no sé cuántas alternativas más quedan para ser escuchados, ya que desde los sindicatos no se dan otras alternativas y desde las autoridades ministeriales no se contempla o prevé otras situaciones" finalizó Virginia Valenzisi, presidente de la Asociación Civil, "Docentes por la Educación".

FUENTE: Diario Castellanos de Rafaela - https://diariocastellanos.com.ar/locales/un-paro-que-expone-las-grandes-desprolijidades-en-la-educacion.htm