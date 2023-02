Mirabella se reunió con Llaryora: "Compartimos la prioridad de defender a las familias de nuestras provincias’”

“Junto con Martín Llaryora, compartimos las mismas posiciones en defender nuestras provincias” indicó Mirabella luego del encuentro. Afirmó que “coincidimos en que hay que terminar la Autopista 19 de Córdoba a Santa Fe” y avanzar con otras obras importantes para la región como “el corredor bioceánico, mientras que la Ruta 158 debe transformarse en autovía”. Y remarcó: “El gobierno nacional es rápido para recaudar de nuestra producción, pero lento para hacer obras que ayuden a producir más”.

Al respecto el legislador nacional subrayó: “Es una demanda de la región centro, somos el corazón productivo entre Brasil y Chile”. Y aseguró que “asumimos el compromiso de terminar los acueductos que comenzaron Schiaretti y Perotti, que llevará agua potable a las familias cordobesas y santafesinas”.

“Vamos a seguir luchando por lo que es nuestro, para que la Nación no se siga llevando los recursos de nuestras provincias” resaltó Mirabella y concluyó “Además, urge mayor control en las fronteras para que no ingrese droga como ocurre ahora, porque si no, el narcotráfico se expandirá y no queremos que lo que pasa en Rosario siga avanzando. Mi objetivo es el mismo de siempre, defender a Santa Fe”.