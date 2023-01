Comienza a edificarse el “Frente de frentes”

Once Partidos (UCR – PRO – CC – ERF – UCEDE – UNIR – UNO – PS – PDP – GEN – CREO) decidieron tácitamente (no hay pergamino firmado aún de la creación del nuevo frente electoral) oponerse formalmente al gobierno provincial con una consigna implícita: “El que saque los pies del plato le estará haciendo el juego a Perotti”. Ahora viene la etapa en la que se pondrán a prueba por lo menos dos de las cuatro virtudes cardinales de Platón: la templanza y la prudencia que resumió Antonio Bonfatti en diciembre del año pasado: “Habrá que limar asperezas y desconfianzas”.



Por ejemplo, digerir y explicar que la titular del Partido Socialista a nivel nacional, la rosarina Mónica Fein volvió a reunirse con el gobernador (peronista) cordobés Juan Schiaretti, con el genuino argumento de "pensar en propuestas que generen entusiasmo, expectativas y esperanza". Si bien justificativos siempre existen, no deja de ser un escollo para un armado que recién comienza a gatear.

¿Y los candidatos?

Desde noviembre del 2021 venimos advirtiendo de que el radical Maximiliano Pullaro es precandidato a Gobernador, con recambio de dos juegos de cubiertas del auto. Hoy además ese espacio tiene como aspirantes a jugarle la interna a Carolina Losada, Pablo Javkin, Dionisio Scarpín, y ahora – tal como adelantáramos hace tres semanas – Mario Barletta, que ya comenzó a desplegar cartelería (el único) en toda la Provincia.



Pero tampoco podemos dejar de lado la publicitada decisión socialista de “ir con candidatos en todas las categorías”, para lo cual Clara García se mueve por la Provincia como si fuese a ser precandidata a gobernadora, mientras Antonio Bonfatti participa activamente de reuniones – gastronómicas la mayoría de ellas – dejando la sensación entre los presentes que quisiera encabezar la lista de diputados.



Miguel Angel Pichetto, líder de Encuentro Republicano Federal, proclamó el año pasado a la diputada provincial Betina Florito que lo representa con su banca en la legislatura, como su aspirante a precandidata a gobernadora dentro de Juntos por el Cambio.



Habrá tiempo para pergeñar “roscas” y estrategias. Probablemente el cierre de listas (antes de alianzas) se confirme para la última semana de abril o primera de mayo,mientras el rumbo a las PASO se haga en julio. Pero tampoco nadie quiere salir “sobre la hora” (de ahí la decisión de Barletta de comenzar a “cartelear” la Provincia) y hasta se estarían poniendo plazos de tiempo para tomar decisiones.

Dicen que la semana será pródiga en reuniones de ese espacio UCR “no Neo”, con PS y PRO.

Los que “irán por afuera”

Después de la foto opositora, la centroizquierda salió a solidificar su intención de construir otro frente para “seducir a votantes desencantados con el PJ”, y lo que ellos señalan como un "Juntos por el Cambio ampliado".

Se trata de Rubén Giustiniani, Carlos Del Frade, la corriente socialista Bases, Pares, SI y Libres del Sur.



Amalia Granata por su parte asegura estar armando lista propia de precandidatos a diputados provinciales – encabezada por ella - para disputarle el “voto centro derecha conservador pro vida, valores y familia” al “mileismo”, que aún no tiene nada definido con el líder de Vida y Familia, Nicolás Mayoraz.

En el peronismo, Perotti pone los tiempos

En el peronismo todo es más sencillo. Hasta que Omar Perotti no toque diana, nadie de "Hacemos Santa Fe" saldrá al campo de maniobras; aunque Roberto Mirabella ya publica en su cuenta de Instagram videos de campaña.



La oposición interna a Perotti, encarnada en los legisladores Busatto y Cleri, pinta algunos muros (como dijimos la semana pasada) pero no pasa de allí. Nadie sale a caminar la Provincia con la enjundia de ser precandidato (como Mirabella, por ejemplo). Marcelo Lewandowski sigue siendo una ansiosa intriga.

A seis meses de las PASO provinciales la rueda de aspirantes ya comenzó a moverse. En Julio será la ciudadanía quien defina la clasificación para Setiembre