Aprueban un incremento escalonado del 45% en las tarifas del servicio de agua potable en Sunchales

El concejal demoprogresista Horacio Bertoglio fundamentó la aprobación unánime del nuevo Régimen Tarifario para el servicio de agua potable de la ciudad de Sunchales, apuntando a la inflación, los insumos dolarizados y el extraordinario aumento en la energía eléctrica como las causas fundamentales de dicha actualización.

"La Cooperativa de Agua Potable sufre la alta inflación de nuestro país, los insumos dolarizados y el extraordinario aumento en la energía eléctrica, además del costoso sistema que tenemos en Sunchales para la búsqueda de agua dulce, con aparatos y bombeo en pozos profundos. No es lo mismo quien obtiene el agua dulce al lado de un río, en un curso de agua, de quien es electro demandante. Como es habitual, la Cooperativa ha acercado al Concejo Municipal, con extrema prolijidad, la situación, tanto de las obras a encarar en el Plan de Mejoras y Desarrollo para poder sostener el nivel de excelencia del servicio, como sus necesidades económicas. Evaluamos la propuesta y resolvimos aplicar la misma escala que utilizamos para los tributos municipales. Una primera escala del 29% que se haría efectiva en el trimestre febrero, marzo, abril. Y una segunda escala del 16% a partir del mes de mayo. Entiendo que se ha tomado una medida precisa, se aumentan en consumos residenciales, que es donde creo que el vecino va a entender. Me voy a referir a la categoría residencial que es la de mayor uso por los habitantes de Sunchales. en torno a los diez metros cúbicos mensuales de consumo y que va a suceder con este aumento de precio por metro cúbico: de los $102,14 pasa a $ 131,76 desde el mes de febrero y luego se elevará a $152,84. Esto implica un aumento por metro cúbico para ese consumo promedio de 29.62 desde febrero y luego se sumaría $21.08 desde el mes de mayo. Hagamos una comparación de valor estimativo con cualquier compra de agua mineral, o de cualquier insumo que se me ocurra en el supermercado, y vamos a ver que es indispensable esta actualización para la Cooperativa. Por otro lado, creemos que para el socio de la Cooperativa es un servicio esencial para la salud y realmente no le significará un esfuerzo muy importante" concluyó el concejal Horacio Bertoglio.