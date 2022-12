Perotti: "No puede ser que vivir y producir en el interior sea más caro"

El mandatario santafesino afirmó que la polémica originada por los recursos económicos que en su momento el gobierno nacional le sacó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Corte Suprema ahora resolvió restituir en parte "debería servir para realizar un debate profundo sobre la coparticipación y la distribución de los recuros federales. No puede ser que la tarifa de luz, agua, gas y transporte que pagamos los del interior sea muy superior a lo que pagan los habitantes del AMBA. Hay un interior que produce y se esfuerza, y que tiene que tener su correlato de equiparación. Lo prioritario es generar las condiciones de igualdad, es acompañar a las regiones que producen y generan riqueza en la Argentina. Tenemos un nivel de transferencia importante y queremos que retornen en coparticipación y en refuerzos que el gobierno federal puede asignar como obras".

Perotti se refirió también a un reclamo adicional que tiene con el gobierno nacional y es relacionado con la inseguridad, especialmente la que se sufre en Rosario: “La problemática que se vive en Rosario excede a la Provincia. Nosotros esperamos más de los refuerzos federales tanto de Poder Ejecutivo con más equipamiento, tecnología y hombres en la provincia pero también del Poder Judicial con más aportes y tecnología para los juzgados”, apuntó Perotti.

Al mismo tiempo tuvo una gran crítica al Congreso Nacional y los legisladores porque el recinto no dio tratamiento para la media sanción para restructurar la Justicia Federal en Santa Fe, “gran trabajo que hicieron los legisladores santafesinos de todos los partidos, un trabajo inédito en conjunto pero que no tuvo el respaldo de las conducciones de estas bancas nacionales de todos los partidos, quienes no ordenaron que se voten estos temas que no es solo prioridad de Rosario y Santa Fe, sino de toda la Argentina”, dijo el gobernador.