La Regional de Salud advirtió que no hay faltante de suero antialacrán en Rafaela

En virtud de las altas temperaturas que han empezado a regir en la ciudad y la zona ya en la parte final de la primavera y a casi un mes de la llegada del verano, ha comenzado la proliferación de algunas especies de arácnidos que generan zozobra en la población. Y una variante que mete miedo, en días de mucho calor, es el alacrán. Hasta el momento, en lo que va del año, ya se registraron más de 400 picaduras de alacranes en lo que va del año. En este sentido, el Ministerio de Salud de Santa Fe, ha llevado tranquilidad a la población, explicando que no hay faltante de suero antialacrán con la llegada de algunas dosis (95) durante los últimos días desde el Instituto Malbrán, quién es el que fabrica y distribuye las ampollas del suero antialacrán para todo el país.



Mientras tanto, desde la cartera sanitaria provincial, a través de Sebastián Torres, subsecretario de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, expresó durante el fin de semana que "no en todos los 300 Samcos que tenemos en el territorio santafesino hay sueros, pero sí en cada región. Principalmente están distribuidos en las ciudades más pobladas del centro norte provincial, que es donde se da frecuentemente la aparición de alacranes. En el sur santafesino son más raros los casos, casi no tenemos, así que allí se destinan contadas dosis". Además, el funcionario explicó que "si bien en las últimas semanas por el calor hubo muchos casos de picaduras, no todos requieren la colocación de suero contra el veneno de alacrán, sino solamente los pacientes con cuadros de moderados a graves".

LA SITUACIÓN EN LA REGIÓN



En el caso de la Región 2 de Salud de Rafaela, y que abarca los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio, la coordinadora Eter Senn le comentó que "en el Hospital Regional, donde funciona la guardia pediátrica, no hay faltante de suero antialacrán, con lo cual hay varias provisiones en caso de alguna picadura grave o extrema. Lo mismo sucede con los efectores más importantes de la Regional. Estamos escasos de suero en todo el país. Hace poco la provincia hizo gestiones y recibió un lote y las distribuyó en cada región y en nuestra zona se recibieron en San Cristóbal, Ceres y Rafaela. El chico que es picado puede ir a uno de estos centros, donde se registra el evento, se aplica el suero y se realiza el tratamiento. Hace poco se dijo que faltaban sueros, pero no es así, ya que hubo un atraso en la carga de los datos. Por eso le queremos llevar tranquilidad a la población", expresó la funcionaria, quien finalizó diciendo que "a la gente le pedimos que en caso de aparición de alacranes, que los atrapen vivos, los coloquen en un frasco con agujeros en la tapa y lo lleven a los centros de salud para luego enviarlos al Malbrán, que es donde se fabrica el suero antialacrán".

MÁS DE MIL ALACRANES PARA ELABORAR VENENO



Cabe señalar que días pasados, en la ciudad de San Cristóbal, una vecina contó a través de sus redes sociales que su hija no pudo recibir medicación en ese hospital luego de ser picada por un alacrán y debió ser trasladada a Santa Fe, encontrándose ya fuera de peligro. En este sentido, la provincia de Santa Fe abastece de alacranes al Instituto Malbrán de Buenos Aires que es el que elabora el suero y luego distribuye las dosis a todo el país. "Este año enviamos 1.200 alacranes; entiendo que somos la provincia que más enviamos. Pero el criterio de distribución de las dosis es federal; no es que todos esos sueros vuelven a Santa Fe", aclaró Torres, quién luego agregó que "estamos revisando el caso de San Cristóbal para saber qué pasó, porque además se dice que en Rafaela tampoco había dosis, y sí había. Creemos que hubo una descoordinación entre los equipos de salud de San Cristóbal y de Ceres donde ya tenían el suero preparado para que lo hagan llegar a San Cristóbal. Cuando se presentan los casos, se activa un protocolo, de acuerdo a la gravedad del alacranismo y si la persona necesita internación o suero; es una evaluación completa la que se hace y a veces se requiere traslados".

¿ES MORTAL LA PICADURA DEL ALACRÁN?

En charla con Radio ADN 97.9 FM, la doctora María Magdalena Baralle, médica especialista en medicina general, explicó que "hay alrededor de 60 especies de escorpiones/alacranes, pero son 24 las que tienen importancia médica porque producen un veneno que pueden afectar a los humanos. Y en particular en nuestra región hay una variedad que es la que produce envenenamiento. La podemos reconocer porque son de un color marrón clarito, un castaño claro, y en la parte del lomo tienen tres líneas más oscuras. Suelen elegir zonas que son oscuras". A continuación, agregó que "el veneno suele tener algunas manifestaciones que pueden ser graves, cuanto menor es la superficie corporal. Es muy raro ver en adultos un envenenamiento, pero en niños puede ocurrir". Sobre la existencia de insecticidas que lo eliminen, la profesional opinó que "no hay ningún insecticida que sea realmente efectivo. Nunca aplicar un plaguicida sin haber aplicado primero todas las recomendaciones ambientales. La gran mayoría de las personas tanto adultos como niños van a tener solamente reacciones locales. Es importante que al momento de la picadura podamos primero identificar si fue un alacrán y hay que intentar concurrir a un centro de salud. Se puede aplicar hielo en la zona de la lesión o alguna compresa fría. Es importante no hacer torniquetes, no succionar, no apretar la zona de la picadura, no quemarla, y no automedicarse, porque el tratamiento se hace con el suero antiescorpión". Por último, la médica agregó que

"es importante también cuando vemos a un niño que empieza con dolor abdominal, con vómitos que no paran, no perder el tiempo en intentar identificar. Habitualmente y sobre todo en niños, entre los 20 minutos y los 60 minutos si el veneno va a producir efectos generalizados, ya lo podemos notar, y el signo más importante de que ese envenenamiento puede tener cierta gravedad, son los vómitos persistentes, 7 u 8 vómitos que no paran".

RECOMENDACIONES

Las medidas de prevención básicas para evitar picaduras incluyen: mantener el hogar y alrededores libres de escombros, ladrillos, tejas, leña, maderas; tapar las grietas u orificios de los revoques de las paredes, sobre todo si estas son de ladrillo hueco, y sellar las cámaras de las cloacas; colocar malla metálica en las rejillas de las casas; siempre revisar la cama antes de acostarse, sacudir las sábanas, principalmente las de niños menores de 12 años; no dejar ropa en el suelo y, si ello sucede, sacudirla y revisarla siempre antes de utilizarla; revisar además los zapatos, sobre todo los de los niños, antes de colocárselos; alejar las camas, cunas y sillones de las paredes porque los alacranes trepan; las cunas de los niños pequeños pueden, además, resguardarse colocando un frasco de vidrio en cada pata, porque los alacranes resbalan en el vidrio y eso impide que trepen; los insecticidas en general no son efectivos por lo que se desaconseja su uso; controlar la presencia de otros insectos como las cucarachas, ya que son su fuente principal de alimentación; mantener lo más ordenado y limpio el hogar, patios y zonas exteriores. En caso de picadura consultar inmediatamente al centro de salud más cercano, fundamentalmente cuando se trata de un niño o niña, que son más vulnerables al veneno. Mientras tanto, puede aplicarse hielo de manera local, en la picadura, antes de recibir asistencia médica.

FUENTE: La Opnión de Rafaela