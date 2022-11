Conflicto trabado: afiliados a Iapos siguen sin servicio de anestesistas

Desde el lunes pasado, anestesistas de la provincia de Santa Fe decidieron que los pacientes con la obra social IAPOS - pertenecientes a empleados públicos y jubilados del estado provincial y municipal - no tengan cobertura en prácticas anestesiológicas, salvo en situaciones de urgencia o emergencia. A menos que a ese servicio lo paguen de manera particular.

El reclamo de los profesionales pasa por dos puntos. Por un lado consideran que la retribución que reciben resulta insuficiente y los aumentos recibidos no alcanzan a paliar los efectos que el proceso inflacionario. Y por otro lado, afirman que los honorarios los están cobrando con una demora de dos meses por parte de las gerenciadoras, que son las que actúan como intermediarias entre el Iapos y los profesionales de la salud.

RAFAELA NOTICIAS, consultó por un lado a Oscar Broggi, Director de la Obra Social Iapos sobre el tema, aclarando: "Nosotros no contratamos directamente a los anestesistas, sino que nuestro servicio es a los afiliados. En todo lo que es sanatorial lo hacemos vía contrato con la Asociación de Clínicas y Sanatorios o los grupos gerenciales médicos tipo Gemet en la ciudad de Santa Fe. Son los dos grupos con los que nos venimos reuniendo por el tema de los anestesistas desde la semana pasada", afirmó el funcionario. Señalando que por un lado, el Iapos viene trasladando hacia las prestaciones de salud, el mismo porcentaje de recursos que le ingresan según las paritarias de los empleados estatales "por lo tanto cada uno de los médicos o especialistas contratado por una gremial médica o sanatorial también está recibiendo dicho aumento, algo que los anestesistas por su lado niegan. Broggi, se mostró sorprendido de que el martes se convocó a una reunión entre las partes: las gerenciadoras de salud y anestesistas; no acudiendo estos últimos. Algo que consideró "fuera de lugar, dado que hay un conflicto y son la parte que alude estar afectada".

El Director de Iapos a su vez, contestó al otro reclamo, que tiene que ver con la demora en al pago de los honorarios. "Creo que si bien es un tema contractual con la Asociación de Clínicas y Sanatorios, también tiene que ver con la forma y los tiempos en que presentan - los anestesistas - las facturaciones de sus prestaciones. Eso lo venían haciendo en forma normal durante muchos años, pero sin embargo en estos momentos como hay cuestiones de inflación y de costos financieros, las demoras de presentación de facturas empiezan a ser importantes. Y ahora se dan cuenta de que lo que ellos están haciendo puede mejorarse para lograr mayor eficiencia. Pero estas cuestiones son partes contractuales entre la Asociación de Anestesistas y las asociaciones sanatoriales que los contratan", indicó el funcionario provincial. Y aseguró que "los recursos de la obra social están disponibles para afrontar esta prestación y todas las demás".

RAFAELA NOTICIAS también se comunicó con la Presidente de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Santa Fe, Dra. Claudia Santini, para saber si al cumplirse el cuarto día del conflicto, la situación continúa igual. A lo que la profesional respondió: "El conflicto sigue en el mismo lugar, ayer hemos recibido una propuesta por parte de Clínicas y Sanatorios que es una de las gerenciadoras a través de las cuales Iapos paga nuestros honorarios. La hemos analizado y la consideramos insuficiente, por lo tanto la medida de fuerza sigue".



Por otro parte, la Dra. Santini aclaró que sería un error conceptual decir que los anestesistas no están atendiendo a los pacientes que tienen Iapos. "Nosotros brindamos servicio a todos los pacientes, con la diferencia de que la obra social está cortada y los honorarios de los anestesiólogos lo tienen que pagar de manera privada. Sí se cubren las urgencias y las emergencias; eso no se deja al descubierto". Y reiteró: "Lamentablemente hasta el momento no se llegó a ningún acuerdo y vamos a seguir con esta medida de fuerza, estamos abiertos al diálogo y esperamos seguir en comunicación con la gerenciadoras y con el Iapos central para ver si podemos llegar a un acuerdo y a una solución de este conflicto". El cual por ahora está trabado, sin fecha de resolución y afectando a miles de afiliados a lo largo y ancho de la provincia.