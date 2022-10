Marcelo Loffreda y Manuel Contepomi en el Ciclo de Charlas del Grupo SanCor Salud

El martes 25 de octubre, se celebró un nuevo encuentro del Ciclo de Charlas [REC] Crear en la ciudad de San Miguel de Tucumán. El ex entrenador y el ex jugador de "Los Pumas”, integrantes del equipo que obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de Francia 2007, protagonizaron un emotivo momento hablando sobre la construcción de equipos y la conformación de un liderazgo sano y positivo.

Con la presencia de dos líderes del rugby, Marcelo Loffreda y Manuel Contepomi, Grupo SanCor Salud celebró un nuevo encuentro del Ciclo de Charlas [REC] Crear en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Los disertantes supieron cautivar la atención del público transmitiendo sus enseñanzas, anécdotas y experiencias en una sala colmada con más de 500 asistentes y gran cantidad de personas de diversos puntos del país que siguieron la transmisión del evento por streaming.



Loffreda y Contepomi, ex entrenador y el ex jugador de los “Pumas”, quienes obtuvieron la medalla de bronce en el Mundial de Francia 2007 en lo que fue la mejor actuación de la historia del Seleccionado Nacional de Rugby, protagonizaron un emotivo momento hablando sobre la construcción de equipos y la conformación de un liderazgo sano y positivo. En este sentido, Loffreda dijo: “Hay dos estilos de liderazgo, uno es por poder y se trata de la capacidad de forzar o coaccionar a alguien para que, sin desearlo, haga lo que le pido, aquí hay temor. El otro es el liderazgo por autoridad, por convicción, es el arte de lograr que la gente haga voluntariamente lo que le pido gracias a mi influencia personal. Esta última es la forma que tiene sentido y, obviamente, resultados”.



En cuanto a los equipos, Manuel Contepomi destacó que “todos quienes lo conforman tienen un rol fundamental. Cuando el mismo equipo entiende eso y lo vive, realmente va a tener un éxito asegurado”. “El mejor recurso que cualquier equipo puede tener, es el humano, es el que hace la diferencia, es único”, agregó el ex jugador de rugby.



Como en sus ediciones anteriores, el evento de SanCor Salud estuvo dirigido a clientes que integran su cartera del segmento corporativo, referentes de organismos, medios de comunicación y público en general. En esta ocasión, el Grupo eligió San Miguel de Tucumán como locación de su propuesta, una provincia donde cuenta con más de 26 mil asociados que le confían el cuidado de su salud y casi 8.000 médicos/as que integran su red de prestadores, la más amplia del país, conformada actualmente por más de 203 mil profesionales de la medicina.



Como parte de su plan de relacionamiento, la compañía que se ubica en el podio de las prepagas nacionales desde hace dos años lleva adelante un ciclo de charlas - virtuales y presenciales - bajo el nombre [REC] Crear, dirigido a referentes de empresas en diferentes ciudades del país para que puedan disfrutar de contenido actual sobre diferentes temáticas de interés. Son encuentros exclusivos conducidos por disertantes nacionales, líderes de equipos de trabajo que hablan desde su trayectoria y experiencia profesional y personal. En el transcurso del 2022 disertaron Paula “Peque” Pareto, Julio Lamas, Sergio Hernández, Rubén Magnano, Juan Ignacio “Pepe” Sánchez y Sergio “Cachito” Vigil.



Cabe destacar que las exposiciones están abiertas a todo público en modalidad streaming, con inscripción previa en este link, a través del cual también se pueden revivir las charlas pertenecientes al Ciclo.

