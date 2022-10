Siete estudiantes sunchalenses y de la región participarán de las finales nacionales de los Juegos Evita Juveniles y Adaptados

Las finales de los Juegos Nacionales Evita Juveniles y Adaptados vuelven a desarrollarse de forma presencial luego de tres años con una inversión de $1500 millones de pesos y con la inclusión de 12 nuevas disciplinas.

Entre las nuevas atracciones, habrá 7 deportes convencionales (Escalada, Futsal, Handball de Playa, Patín Carrera, Tenis, Tiro con arco y Skate) y 5 disciplinas adaptadas (bádminton, fútbol 3, powerlifting, taekwondo y tenis).

Más allá de la competencia deportiva, los Juegos Nacionales Evita constituyen un programa de fortalecimiento del deporte formativo y de la actividad física como así también una plataforma para la educación de valores. El trabajo en equipo, el esfuerzo personal, el respeto por el otro, la solidaridad, la capacidad de superación, el hábito de una vida saludable y el juego limpio son consignas bien presentes en cada una de las ediciones la oportunidad para disfrutar de una experiencia de vida única.

Los representantes sunchalenses y de la región:

●Santiago Ferrato (Ajedrez) - Sunchales

●Ines Sodero (Ajedrez) - Sunchales

●Agustina Periotti Aragon (Natación Sub 14) - Sunchales

●Joaquin Guisasola (Natación Sub 14) - Sunchales

● Axel Gomez Sandoval (Atletismo Sub 14) - Sunchales

● Sofia Astesana (Atletismo Adaptado) - Colonia Aldao

●Máximo Matias Bonzi (Boccias) - Humberto Primero

● Analia Cappella (Profesora Acompañante)

● Eduardo Ocampo (Profesor Acompañante)

●Silvio Americo Alessio (Jurado Boxeo)