Una madre denunció a su hijo de 17 años que tenía objetos robados en su casa

Policiales 16 de octubre de 2022 Por Unidad Regional V

Una mujer llamó a la Comisaría Nº 3 para informar que en su vivienda ubicada en Crespo al 700 había encontrado dos televisores, una notebook y demás pertenencias que no eran de su propiedad. El adolescente aún no fue ubicado ya que no se encontraba en el lugar.