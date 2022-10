La Asociación Italiana de Socorros Mutuos "Alfredo Cappellini" convoca a Asamblea Ordinaria

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos asambleístas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.

2. Explicación de los motivos por los cuales se realiza la Asamblea Ordinaria fuera del término legal establecido.

3. Consideración de la Memoria, BALANCE: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo y Cuadros Anexos, informe del Auditor e informe del Órgano de Fiscalización, correspondiente al Ejercicio Social cerrado el 30/06/2021.

4. Renovación de autoridades. Designación de la junta Electoral, para que verifique la elección de:

a) Un (1) miembro Titular de la Comisión Directiva en reemplazo de Demichelis, Mirtha.

b) Dos (2) miembros Suplentes de la comisión directiva en reemplazo Longoni, Silvia y Gutierrez, Alicia.

c) Un (1) miembro Suplente del Órgano de fiscalización en reemplazo de Lind, Daniel.

SILVINA BENÍTEZ, Secretaria / JUAN PEDRO BORTOLOTTI, Presidente

NOTA: Se transcribe el art. 21 de la ley 20.321:”Los asociados participarán personalmente y con un solo voto en la asamblea, no siendo admisible el voto por poder. Los miembros del órgano directivo y del órgano de fiscalización no tendrán voto en los asuntos relacionados a su gestión. El quórum para cualquier tipo de asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor que el de los miembros del órgano directivo y del órgano de fiscalización.