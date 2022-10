ARB: Los Tigres finalizaron invictos la Fase Regular

Libertad cumplió con la lógica y se impuso como local ante el colista Peñarol. Tras un parejo primer cuarto, los Tigres rompieron el juego en el segundo parcial y se encaminaron a una nueva victoria en el certamen. Mariano Ceruti, con 12 unidades, fue el goleador aurinegro en el «Hogar de los Tigres».

Resumen del partido:

Estadio: “Hogar de los Tigres”

Arbitros: Ivan Andereggen y Fernando Capolungo

Parciales: 20 – 19, 48 – 33 y 73 – 46

Libertad (88): Perez 10, Peterlin 7, Mateo 11, A. Barbieri 11 y Upia 8; M. Barbieri 9, Cordoba 9, Mena 0, Gonella 2, Ternavasio 7, Armando 2 y Ceruti 12. DT: G. Kenig

Peñarol (53): Bonzi 19, Martina 0, Pacheco 6, Hoffman 5 y Rossa 2; Mauti 2, Andereggen 14, Ruiz 2, Weffler 0 y Actis 3. DT: M. Rojas

Unión en el segundo lugar

En la noche del jueves 29, en el Estadio Centenario, 9 de Julio cayó derrotado ante Unión de Sunchales con un contundente 92 a 63.

Los parciales fueron 8-22, 21-38 y 39-67, marcando un amplio dominio del conjunto visitante que encontró en Federico Echagüe (22) y Matías Borda Bossana (21) a sus máximos exponentes del juego. En el local se destacó Chiavassa con 14.

Los dirigidos por Rodrigo Juarez culminan esta primera etapa en el segundo lugar con 25 puntos, mientras que el equipo comandado por Jorge Chiabotto ocupan el sexto lugar con 18 unidades.

Estadio: Centenario

Árbitros: Gonzalo Ponce y Guillermo Theler

Parciales: 8-22 / 21-38 y 39-67

9 de Julio: Farias 6, Masut 0, Grana 8, Marconetti 11, Bernasconi 9, Chiavassa 14, Oggero 4, Carnero 0, Domínguez 9, Bruno 0 y Andornino 2. DT: J. Chiabotto.

Unión: F. Echagüe 22, Borda Bossana 21, Fux 17, Rojo 13, Cipolatti 2, Zurvera 5, Vercelli 2, J. Echagüe 8 y Bartola 2. DT: R. Juárez.

Posiciones: Libertad 28 puntos; Unión 25; Atlético e Independiente 22; Quilmes 19; 9 de Julio 18; Ben Hur 16 y Peñarol 15.

Los play offs: Libertad vs. Peñarol; Unión vs. Ben Hur; Atlético vs. 9 de Julio y e Independiente vs. Quilmes.