Presentaron el libro "Escritos y trazos sobre la educación especial"

En el libro, las autoras explican que "en torno a los diversos enfoques y políticas educativas, no se ha sostenido un importante debate, no solo técnico, sino también ideológico y cultural. Un debate que necesariamente acaba afectando al conujnto de la educación y no solo a la educación especial.

La manera en que cada institución educativa afronta la Educación Especial está sustancialmente ligada al proceso que se encara para que cada profesional pueda y deba responder a la Diversidad de los alumnos.

Cualquier estrategia política, pedagógica/didáctica que facilite un cambio en el sistema como en la formación de profesionales iniciarán un camino a partir de un "saber hacer", logrando la tan ansiada inclusión".

María Elena Festa es profesora en Pedagogía Diferenciada especializada en insuficiencias mentales, egresada del Instituto "Sara Faisal" de Santa Fe.

Licenciada en Educación Especial, egresada de la UNL.

Ha cursado el Doctorado en Educación en la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Marta Giuggia de Stratta es profesora en Ciencias de la Educación.

Doctorado en Humanidades. Posgrado en Educación Diferenciada.