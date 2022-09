¿Qué es Stop Loss (SL) y Take Profit (TP)?

Sin embargo, los conceptos en sí son familiares para todos: desde principiantes hasta grandes jugadores en el mercado. Si está buscando el tema más importante al tratar de comprender cómo comenzar a operar, comience por estudiar estos conceptos.

¿Qué son SL y TP?

Todos los tipos de órdenes admiten SL/TP: límite (se usa TP para esto), mercado (SL se activa como una orden de mercado), así como también trailing stop y stop.

Stop loss (SL) es un límite de precio de posición establecido por el comerciante. Tan pronto como se alcanza el límite, la posición se cierra automáticamente, evitando riesgos excesivos y pérdidas financieras.

Take Profit (TP) también le permite cerrar automáticamente la posición, pero solo cuando el precio alcanza el objetivo de beneficio especificado. El cierre automático de la posición le permite no sucumbir a un impulso emocional y fijar la ganancia en un indicador decente.

Al establecer límites, debe confiar no solo en los riesgos potenciales. Es importante tener en cuenta la dinámica actual y determinar correctamente los indicadores óptimos de los niveles de SL y TP para que esto contribuya a la preservación y crecimiento de la cartera.

Beneficios SL y TP

Los niveles predeterminados para el cierre de posiciones sirven como factor disciplinario. Esto reduce el componente emocional en la toma de decisiones cuando comienza a operar en los mercados de divisas y ayuda a administrar de manera efectiva los riesgos financieros mediante el cálculo de la relación entre riesgo y recompensa. Al mismo tiempo, estas líneas ayudan a establecer operaciones automáticas, sin necesidad de monitorear el mercado las 24 horas del día en tiempo real.

¿Cómo determinar los valores óptimos de los límites?

Los comerciantes utilizan diferentes técnicas para calcular valores SL/TP razonables. A veces combinan diferentes enfoques al mismo tiempo:

Determinación de líneas de soporte y resistencia;

Guiado por el indicador técnico "promedios móviles" para determinar la dirección de la tendencia;

Teniendo en cuenta el método porcentual.

Entonces, el comerciante puede establecer los valores de "Stop Loss" y "Take Profit" de acuerdo con criterios tales como el precio, el objetivo de ganancia máxima o las pérdidas máximas permitidas, o en forma de un porcentaje de una cierta cantidad .

Aparte de los mencionados anteriormente, algunos otros indicadores y señales ayudan a los operadores a identificar los datos exactos que servirán como motivación técnica para cerrar una posición. Cada vez, debe determinar estas líneas usted mismo, y este es un excelente hábito comercial que puede convertir a cualquier principiante en un profesional exitoso.