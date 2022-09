Piden al Municipio que informe lo actuado frente al reclamo legal de vecinos por el predio de residuos

En este caso, se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal remita en un plazo no mayor a cinco días hábiles, información relacionada al juicio caratulado “C.C. y otros c/ Municipalidad de Sunchales s/ Acciones Colectivas" (CUIJ N° 21-24198308), respecto a la planta de disposición final de residuos.

Se detalla en cuanto al pedido de información:

-Fecha en la cual fuera notificada la Municipalidad del fallo.

-Acciones tomadas por el Departamento Ejecutivo Municipal al respecto.

-Copia de cualquier recurso interpuesto por el Municipio.

-Indiquen si se contratará abogado o estudio jurídico para llevar adelante la representación del Municipio.

Fundamentación

Al tomar la palabra, la concejala Bugnon de Porporatto afirmó: “Nosotros como Concejo hemos aprobado la venta del terreno que fue dado de baja por la audiencia pública. Para la compra se licitó dos veces, quedó vacante la licitación y no hemos visto intención de compra directa. Hemos desde nuestro bloque propuesto un llamado a licitación para buscar otro terreno”.

“Nos dicen en cuanto al terreno previsto que ya estaba todo por salir, que en siete u ocho meses estaba y pasó más de un año. Para que la gente sepa hemos tenido reuniones con vecinos lindantes del supuesto terreno, quienes nos plantearon que se trata de una zona inundable. Justamente me interpela uno de los vecinos estos días, me dice que la cava donde se saca tierra está cada vez más grande. No sabemos cómo se va a llevar a cabo esto, estamos muy desinformados”, agregó luego.

Además expresó que “por tomar contacto con un vecino denunciante, sabemos que no es un accionar de cinco vecinos, son muchos que avalan la denuncia. Simplemente que como consejo legal fueron solo ellos los que firmaron, para que sea más ágil el procedimiento”.

Por su parte, el concejal Bertoglio ya se había manifestado al inicio de la Sesión al respecto, específicamente en lo referido a la acción del Municipio frente al reclamo judicial.

“No tenemos información oficial, lo que sabemos es por periodistas o por vecinos. Si es cierto que entre los argumentos del Municipio se solicita desestimar el recurso por la ley de intereses difusos, porque es promovido por cinco vecinos, como bajando el precio a la cosa, es inaudito. Entiendo todo lo referido a los recursos que los abogados tienen, pero es algo ofensivo para la ciudadanía”, expresó el edil del PDP.