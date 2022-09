Se retoman las negociaciones paritarias: esta semana es el turno de salud y docentes

Los pedidos de Amra y Siprus



El miércoles pasado, en la plaza 25 de mayo de la ciudad de Santa Fe, y en diálogo con la prensa, Leandro González de Siprus afirmó: "Queremos dejar en claro nuestro rotundo rechazo a las amenazas de descuento por parte del gobierno provincial. Nosotros responsabilizamos al gobierno, a la gestión provincial por el problema que venimos arrastrando que tiene que ver con la depredación del salario en relación a los índices de inflación. La situación de precarización laboral que vivimos los profesionales de la salud, como por ejemplo el pase a planta o los cambios de escalafones".

Por su parte desde Amra, Marcelo Beltrame destacó: "En el área de salud sabemos que luego de lo que nos tocó pasar hace dos años y más aun también, generando mucha molestia en compañeros y trabajadores de la salud y si a ello le sumamos el salario que mínimo venimos 15 puntos por debajo hasta julio, más el planteo de descuentos de haberes por una medida de fuerza realizada dentro de los marcos legales, es realmente una barbaridad y fue muy mal tomado".

Al hacer referencia a los números para discutir en un nuevo encuentro paritario, resaltó: "Trabajamos para llegar a un nivel de porcentaje que si de mínima la inflación anual fuera del 90%, estamos trabajando sobre los números para lograr que se cubra ese numero de acá hasta la próxima paritaria, incluso con una diferencia superior como margen de cualquier otro desfase que pueda suceder".

Primer encuentro



El jueves por la mañana ATE y UPCN inauguraron la discusión con el gobierno provincial tal cual estaba acordado en paritarias para el mes de septiembre. Tras el primer encuentro no se acordaron números pero se dejaron planteados diferentes temas, entre ellos la posibilidad de que provincia revea la posibilidad de no descontarle los días no trabajados por medidas de fuerza a los trabajadores.

Juan Manuel Pusineri, ministro de Trabajo también dijo que si bien no se acordaron números, se refirió al criterio que tiene en cuenta el gobierno para los ofrecimientos admitió: "La premisa principal sigue siendo que no queremos que el salario pierda poder adquisitivo, pero para ello tenemos que ponernos de acuerdo en algunos criterios con los que comenzaremos a trabajar ahora y relacionados con la mejor forma en un contexto complicado de ir manteniendo el poder adquisitivo. Nunca hubo una imposición en la negociación y si hay cuestiones donde en la negociación no se puede lograr consenso, siempre se buscan alternativas, porque la negociación es buscar puntos en común. Nuestra aspiración es poder tener para la semana que viene una propuesta completa".

Por último, al hacer referencia sobre posibles nuevas medidas de fuerza antes de los próximos encuentros resaltó: "Tenemos un escenario en el cual planteamos reuniones para la semana que viene, algo que también suceda con los demás gremios y en el marco de la colaboración y buena fe, entendemos que se van a realizar sin medidas de fuerza".