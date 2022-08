El socialismo regional devela algunas cartas para las elecciones 2023

El diputado provincial Pablo Pinotti afirmó que están trabajando en un proyecto de gobierno para Sunchales aunque no confirmó el nombre del postulante que competirá por el Ejecutivo sunchalense. Mientras que Alejandro Ambort, presidente de la comuna de Susana, anunció que no irá por la reelección y que desea candidatearse como senador provincial del Departamento Castellanos.

Estos son los conceptos más importantes brindados en una entrevista exclusiva a El Eco de Sunchales, por el legislador santafesino y el presidente comunal de la vecina localidad.

El diputado provincial Pablo Pinotti explicó que el socialismo sunchalense sumó experiencia. "El recorrido mío en la Provincia y la trayectoria de Andrea Ochat en el Concejo Municipal son importantes para entender la función pública. Además conformamos un grupo de trabajo, algunos vienen de la política y otros no, que sumado a los aportes de ex funcionarios de la gestión de Miguel Lifschitz, nos permitió avanzar en un proyecto de gobierno para poder tener respuestas a las diferentes problemáticas que afronta nuestra ciudad. Vamos a a ser una opción en el 2023 para el Ejecutivo sunchalense pero los nombres aún no están cerrados porque en el equipo hay personas que tienen muy buena imagen en la comunidad".

En tanto, Alejandro Ambort expresó "que es tiempo de asumir desafíos nuevos. En 2015 asumí la presidencia comunal en la localidad de Susana y siempre fui consciente desde un inicio que era una etapa que tenía que empezar y en algún momento tenía que terminar. Ocho años es un tiempo lógico y saludable para mí pero por sobre todas las cosas para las comunidades. Con respecto a mi posible precandidatura a senador provincial, es entender que la renovación en los cargos es importante para la democracia y lo demuestro con la decisión que tomé en la comuna de Susana".

En el diálogo mantenido con este medio, el legislador socialista también analizó el panorama político que se puede presentar para los comicios del año próximo y criticó al gobierno de Omar Perotti porque se ha profundizado la problemática de la inseguridad. "Perotti viene con muchas promesas incumplidas. Generó muchas expectativas en la sociedad pero hasta ahora pasaron tres ministros, presupuestos subejecutados y el déficit en seguridad es cada vez es mayor".

"Yo puedo dar fe que hay discriminación de la gestión Perotti para los gobiernos que no son peronistas" afirmó Ambort ante la consulta sobre las quejas de la oposición en el reparto de los recursos. "En estos dos años y medio no hemos podido avanzar en cuestiones concretas que la comunidad necesita. Paradójicamente, lo hemos podido hacer con el gobierno nacional. Vamos a firmar un convenio para hacer cordón cuneta o estamos avanzando con el ENHOSA para la red domiciliaria de agua potable".