Perotti puso en funciones a Rubén Rimoldi: "Una nueva etapa con mucho trabajo y pocas palabras"

El gobernador pronunció un breve mensaje al tomar juramento al nuevo titular del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, que reemplaza a Jorge Lagna. Lo hizo en un acto realizado en la Casa Gris. El recambio en el área más sensible del gobierno provincial se dio en el peor momento en materia del violencia.

Rosario presenta estadísticas de muertes violentas que prometen romper récords y para colmo este martes la ciudad amaneció con los principales edificios públicos vandalizados con leyendas sobre la inseguridad y el problema ambiental en las islas.



Al pronunciar un breve mensaje en el acto en el que puso en funciones al tercer ministro de Seguridad en lo que va de su gestión, Perotti dijo: “Comenzamos una nueva etapa en un momento complejo para abordar un serio problema estructural que tenemos en la provincia de Santa Fe. Agradezco todo lo realizado hasta aquí por el ex ministro Jorge Lagna y la ex jefa Emilce Chimenti”.





Luego agregó: "Es mi deseo que esta etapa nos permita ir mejorando, que nos encuentre con más equipamiento, tecnología y fundamentalmente con la necesaria acción concreta que necesitamos en territorio. Hay reestablecer fuertemente la presencia, reacción, mucho trabajo y pocas palabras”, dijo el mandatario al pronunciar unas breves palabras para desearle "todo el éxito" a Rubén Rimoldi.

Después del acto protocolar, el mandatario y su flamante funcionario respondieron preguntas de los periodistas que cubrían el acto. "No nos ha temblado la mano en el momento de realizar cambios en el gobierno. Siempre buscamos superarnos y encontrar las mejores respuestas, y avanzar. Cada uno puso lo mejor de sí. Eso no lo pongo en dudas y lo agradezco, pero tiene que comenzar otra etapa que nos requiere a todos juntos generando una gestión con mucha tecnología, equipamiento, pero también de muchos acuerdos para construir la seguridad que necesitamos para resolver un problema estructural de tanta gravedad", subrayó Perotti.

Perotti sostuvo que para enfrentar los problemas de inseguridad "se necesita del trabajo de todos. Necesitamos a cada uno de los integrantes de la policía; a los representantes de las fuerzas políticas; a los funcionarios de las justicias provincial y federal, y necesitamos el apoyo pleno del gobierno nacional. Esto debe quedar muy claro. No pueden dejarnos solos a los santafesinos desde una mirada federal. Vamos a seguir reclamando todo eso para que todos tomen este tema como una causa propia. No es un problema de Santa Fe o de Rosario. Es problema de todos los argentinos. Entonces, pedimos que no nos dejen solos por la magnitud de lo que tenemos que enfrentar".