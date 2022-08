Esta noche, Argentina define ante Brasil el título sudamericano de básquet femenino

Otra vez en una final. Argentina derrotó por 71-60 a Colombia en las semis del Sudamericano de Mayores que se celebra en San Luis y se metió en la definición por el título. Debió brindarse al máximo para superar a un dignísimo rival en La Pedrera de Villa Mercedes, imponiéndose a través de su jerarquía colectiva y el talento individual. Mañana, desde las 21 horas, irá por el campeonato en el clásico ante Brasil.

En una noche en la que costó y mucho, el tercer cuarto de la Selección fue la clave que marcó una diferencia en el juego. A partir de la calidad de Luciana Delabarba, nuevamente la figura (23 puntos con 4/7 en triples), hubo importantes desempeños también en las manos de Agostina Burani (14 unidades con 4/6 en triples), Andrea Boquete (13 tantos y 5 rebotes), Candela Gentinetta (7 unidades y 5 tableros) y Melisa Gretter (11 asistencias).

Argentina no tuvo un buen inicio. La efectividad no estuvo de su lado y la intensidad colombiana de la mano de Ríos guió al rival adelante por 14-7 en los primeros minutos. Si bien logró recortar la brecha en el cierre del primer cuarto (16-14), otro tramo de sequía para la Selección que estuvo cuatro minutos sin convertir fueron causantes de una nueva racha en contra. Y cuando Colombia llegó a tomar una vez más una renta de siete tantos, una carrera más con puntos de Delabarba, Boquete y Burani empató el partido en 24. El oponente siguió teniendo la iniciativa y se despegó a través de los triples, pero Gretter se puso el traje de generadora de juego y Argentina entró al descanso largo abajo por apenas un doble (32-30).

Las alarmas se encendieron cuando en el arranque del tercer cuarto Gretter salió con una molestia en uno de sus tobillos. Sin embargo, Delabarba siguió tomando responsabilidades ofensivas, hubo un gran ingreso de Gentinetta y la efectividad comenzó a crecer para Argentina, que con triples de Suárez y dos bombas de Luciana pasó adelante por 51-45. Otro triple más de Burani amplió distancias, que junto a Camila y el regreso de Meli como asistidora de lujo terminaron de impactar una renta de +11. Colombia comenzó a sentir el desgaste en el último cuarto y la Selección, cuidando muy bien la diferencia y con mucho temple, terminó abrochando la victoria sin permitir grandes amenazas del rival. Fue victoria por 71-60, clasificándose una vez más a la final de un Sudamericano.

De esta forma, Argentina se mete de nuevo en una definición sudamericana y podrá defender cara a cara el título conseguido cuatro atrás en Tunja 2018. Será nuevamente con Brasil como oponente, otro de los grandes candidatos del certamen y que viene de un amplio triunfo frente a Venezuela en semis (105-54). El seleccionado albiceleste volverá a jugar una final ante Brasil, algo que se repitió en 12 de las últimas 14 ediciones de este torneo (segunda vez consecutiva).

Resultados - Viernes 5 de agosto

Paraguay 62 - Uruguay 59

Chile 61 - Ecuador 51

Brasil 105 - Venezuela 54

Argentina 71 – Colombia 60

Sábado 6 de agosto

14:00 | Uruguay vs. Ecuador (en el Ave Fénix, San Luis) - Por el 7° lugar

16:30 | Paraguay vs. Chile (en el Ave Fénix, San Luis) - Por el 5° lugar

18:30 | Colombia vs. Venezuela (en La Pedrera, Villa Mercedes, San Luis) - Por el 3° lugar

21:00 | Argentina vs. Brasil (en La Pedrera, Villa Mercedes, San Luis) - Por el Campeonato