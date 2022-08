Omar Perotti entregó fondos a las 19 ligas de fútbol de la provincia que participaron en la Copa Santa Fe

“Queremos que esta Copa sirva como un reconocimiento a la actitud de cada uno de los clubes, pero fundamentalmente a una mirada del rol de la institución deportiva en una sociedad. Ese tejido social tan herido muchas veces por las diferencias sociales, por los momentos difíciles que nos han tocado en el país, marca la imposibilidad de estar cerca de una actividad deportiva o pertenecer a una institución”, expresó Perotti en el encuentro llevado a cabo en el Club Sportivo.

“Si no estarían los clubes tendríamos una desigualdad mayor, sin la actitud de muchas de las instituciones de nuestra provincia, de contener, de incorporar, de saber que más allá de la necesidad de contar con la cuota para que se puedan mejorar las instalaciones y dar buenos servicios, hay gente que no puede, y difícilmente un club cierre una puerta a alguien que no puede”, destacó el gobernador.

Y cerró: “Para nosotros es una satisfacción poder estar acompañando a las instituciones, porque de esta manera sentimos que estamos fortaleciendo el tejido social de nuestra provincia, generando un acompañamiento en el rol de los dirigentes, que destaco permanentemente. Sacarle tiempo a la familia y al descanso para ponerlo en la institución, habla de una persona que ha transcendido, con una visión solidaria que engrandece a una sociedad”.

COPA SANTA FE DE FÚTBOL 2022

“Los clubes hacen que Santa Fe sea una provincia deportiva”, aportó la secretaria de Deportes de la provincia, Florencia Molinero, mientras que el intendente local, Horacio Campagnucci, definió a la Copa como “muy importante, por contar con un sabor especial que permite el cruce entre equipos grandes y chicos de la provincia”.

La Copa Santa Fe Provincia Deportiva de Fútbol 2022 incluye la participación de clubes que militan en la Asociación Rosarina y las Ligas Cañadense, Casildense, Deportiva del Sur, Regional del Sud, Departamental de Fútbol San Martín, Esperancina, Galvense, Interprovincial, Ocampense, Rafaelina, Reconquistense, Regional Ceresina, Regional Sanlorencina, Totorense, Santafesina, Venadense, Verense y Paivense, a las cuales les fueron entregadas 500.000 pesos a cada una.

De la actividad participaron entre otros, los presidentes de la Federación Santafesina de Futbol, Carlos Lanzaro; de la Federación Santafesina de Básquet, Roberto Monti, y de la Federación Santafesina de Voleibol, Fabián Bochatay.