La emotiva carta de Paula Ormaechea a cuatro meses de la muerte de su papá: “Quiero volver a encontrar el sentido de la vida”

En su caso, el impacto de la muerte de su padre y cómo ella, cuatro meses después, sigue intentando "volver a encontrar el sentido y disfrutar de la vida".

Ormaechea, de 29 años, es una de las argentinas que en la última década animaron el circuito femenino de tenis. En octubre de 2013, con 21 años, llegó a ubicarse en el puesto 59 del escalafón de la WTA, el mejor registro de su carrera. Por aquellos años fue finalista de un torneo WTA 250, en Colombia, donde perdió con la serbia Jelena Jankovic, por entonces top 20 y luego número 1 del mundo.

Hoy Ormaechea se encuentra en la posición 162, acaba de perder en la primera ronda de un torneo W60 de la ITF en Roma y este año cayó en las primeras rondas de la qualy de los Grand Slam de Roland Garros y de Wimbledon. Los malos resultados despertaron la sorpresa de muchos seguidores del tenis, pero el desempeño deportivo es una preocupación secundaria en su vida personal, como ella misma explicó en la carta.



"Hoy son 4 meses, 4 meses del día más horrible que me tocó vivir a hoy", comienza el texto que difundió en sus cuentas de Twitter e Instagram y que presentó como "Cambio y fuera".

"Quiero tan solo pedir un poco más de respeto, porque cuando hablan de Paula la que juega al tenis están hablando de mí, de mi persona que antes que cualquier otra cosa. Soy una simple persona, y como todos ustedes tengo sentimientos", sigue Ormaechea, radicada en Italia, donde en 2018 se casó con el jugador de voley Luciano De Cecco.

"No soy ninguna máquina, estoy intentando descifrar cómo llevar adelante todo esto, con el dolor más grande que se puede tener", agrega la tenista, que acompañó su mensaje con una foto en la que se ve a su padre y a las tres hermanas.



"Solo el que haya pasado por una situación similar sabrá y entenderá lo que es vivir el duelo de la pérdida de un padre. Yo al mío lo perdí de un momento al otro, sin él haber tenido un problema de salud o algo que anunciara su partida de antemano. No hubo oportunidad de 'despedirse', solo un llamado con esa noticia", profundizó sobre el fallecimiento.

Marcelo (59 años) era un ex futbolista de la liga local de Reconquista, la localidad del norte de Santa Fe. Vivía en Sunchales, había atendido el kiosco familiar y, traes casarse con Mirna, se dedicó a impulsar a sus tres hijas: Paula, Sofía y Valentina.

A Paula la ayudó a cumplir su sueño en el tenis. Ella reflejaba su devoción paternal en su perfil oficial de la WTA: "La persona que más admira es su padre, Marcelo, tanto por su mentalidad como por su mirada sobre la vida".

Marcelo fue encontrado sin vida en su vivienda el domingo 20 de marzo tras sufrir un aneurisma.

Paula Ormaechea y su papá: "Se apagaron las luces, estoy sin demasiado rumbo"



La tenista estaba en Colombia cuando murió su padre. Tomó un vuelo y estuvo presente en el último adiós de Marcelo. Hoy, cuatro meses más tarde, sigue lidiando con el vacío que le dejó la pérdida: "Me caigo todos los días, vuelvo a levantarme, a veces rio, lloro mucho y me desespero otro tanto porque a veces parece que no pasa más".

Paula Ormaechea ya había atravesado un bajón deportivo, provocado por una lesión y una larga recuperación tras pasar por el quirófano.

"Estos últimos años como persona me tocó vivir de todo, cosas muy lindas y otras un tanto menos. Me costó muchísimo, pero seguí hasta que en un momento algo cambió y yo pude empezar a disfrutar del deporte que tanto amo", dijo sobre esos vaivenes.

Sin embargo, en marzo llegó un nuevo golpe. "Así estaba yendo, hasta hace 4 meses. Desde ese día, el castillo de naipes que estaba construyendo se vino abajo, se apagaron las luces y acá estoy sin demasiado rumbo. No hay camino ni manera ni tiempos, no hay nada marcado. Es uno caminando, intentando no frenarse del todo porque quizás eso sea aun peor".

Tras explicar su situación y sus prioridades, Ormaechea también se refirió a las críticas por su nivel. "Entre todo esto, juego al tenis, un deporte super re contra mental, que quizás pocos entiendan lo importante que es estar en equilibrio emocional para poder rendir a un alto nivel", dijo sobre las exigencias.

"Les agradezco que se preocupen de que no gano un partido. Y no es que esté en mala forma o lo que sea, simplemente estoy en la búsqueda de volver a encontrar el sentido y disfrutar de la VIDA. El tenis es un deporte, y por muy importante que sea en mi vida, no es ni lo único, ni todo para mí", concluyó Ormaechea.

Ormaechea: "Mi instante más largo y hermoso de esta vida"



Desde el fallecimiento de Marcelo, Paula Ormaechea compartió en su cuenta de Instagram retratos y recuerdos de su papá. "We are here for a good time, not a long time. Mi instante más largo y hermoso de esta vida", escribió tras la muerte de su padre. Se los ve a ambos abrazados, sonrientes, después de un partido de la tenista.

Un mes más tarde, profundizó sus sentimientos y el de casi todos los hijos. "Mi mayor miedo siempre fue el pensar qué haría el día que mis papás no estuvieran mas, cómo sería. Nunca, ni en el peor de los sueños siquiera podría haber imaginado que la persona con más energía y ganas de vivir se iba a apagar de un momento a otro, tan pronto".

Y concluyó: "Tu ausencia se siente muy fuerte, y hace 28 días el vacío se convirtió en un hueco que no se va a llenar nunca jamás. Te extraño cada minuto, papá".

También subió un video en el que se la ve feliz, yendo a saludar a su papá, en uno de los tantos partidos que él la esperó después de un partido, al costado de la cancha.

