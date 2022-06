Dionisio Scarpin: “El acuerdo que firmó Perotti es malo para los santafesinos y fue hecho en soledad”

El senador nacional de Juntos por el Cambio Dionisio Scarpin criticó el acuerdo firmado por el gobierno nacional y Omar Perotti, para el pago de la deuda histórica de coparticipación que mantiene Nación con la provincia de Santa Fe. “Nos enteramos que se ha firmado un acuerdo, que no sabemos qué dice más allá de la información extraoficial; pero que también tiene algunas cosas que son preocupantes, porque nos dicen que se acordó nuevamente un descuento que hace la AFIP del 1,9%, que es mucho dinero de los santafesinos y es algo que la provincia se había negado frecuentemente a firmar”, afirmó el legislador nacional.



Por otra parte, señaló que es necesario rever este acuerdo: “Y que pueda haber participación de todos aquellos que de alguna forma lograron esto. Los gobernadores anteriores hacían amplias convocatorias por el tema de la deuda para reafirmar ese derecho de todos los santafesinos”. En este sentido, Dionisio Scarpin lamentó que Omar Perotti no haya seguido el camino de sus predecesores en este tema y añadió: “El camino era tratar la deuda de Nación con la Provincia, con todos los partidos políticos. Ahora nos encontramos con un acuerdo que no sabemos exactamente qué es, pero con la escasa información que tenemos podemos señalar que sin dudas que es un mal acuerdo, respecto a lo que se venía trabajando y tramitando en años anteriores”.



En la misma línea, el senador nacional de Juntos por el Cambio sostuvo: “Con este acuerdo la provincia va a cobrar a 10 años, con unos bonos que no sabemos qué son y con este descuento que se le permite a la AFIP. O sea que lo que se recupera, por un lado, se pierde por el otro”. Y agregó: “Tanto esfuerzo se hizo, y tanto se trabajó para que la Corte les dé a los santafesinos ese derecho perdido durante años, para dilapidarlo de esta manera. Si el gobernador Perotti hubiese hecho otro camino, el de convocar a todos, los santafesinos tendríamos un mejor acuerdo. Trabajó a escondidas de la gente”.