LRF: Esta noche, Libertad y Unión juegan en la definición de la Zona B

Esta noche, a partir de las 22:00 (Reserva a las 20:30), empezará a jugarse la 9ª fecha (última) del Apertura de 1ª División del Apertura, buscando conocer quién será el clasificado de la Zona B, donde hay cinco equipos separado en 3 puntos. Por lo que sin dudas la definición promete ser apasionante y alentadora para los clubes que están en la conversación.



En barrio Barranquitas, el puntero Sportivo Norte (tiene 16 puntos) estará enfrentando a Talleres de María Juana (sin chances y pelea la permanencia). Si los norteños dirigidos por el chaqueño Marcelo Varela logran la victoria asegurarán su clasificación. El árbitro será Leandro Aragno.



En barrio Los Nogales, Ferrocarril del Estado (sin posibilidades) cotejará ante Libertad de Sunchales (es escolta a dos puntos del Negro rafaelino), por lo que los dirigidos por Juan Carlos Garello tratarán de sumar esos tres puntos y esperarán ayuda de la «T» de María Juana. Dirigirá Rodrigo Pérez.

En la ciudad de Sunchales, Unión (tercero con 13 puntos) será anfitrión de Florida de Clucellas (no forma parte de la clasificación). El juez será Mauro Cardozo.

En la localidad de María Juana, Atlético (que viene de jugar el clásico por primera vez en la máxima divisional ante Talleres) estará recibiendo Argentino Quilmes, con la particularidad de que ambos tienen 13 puntos. De esta manera, ambos necesitan ganar y esperar resultados en otras canchas para aspirar a la clasificación. Franco Ceballos impartirá justicia.

El resto

Sabiendo que en la Zona A ya se definió de forma anticipada el ganador (Ben Hur), el próximo domingo, la continuidad de la última jornada de este certamen doméstico, se jugará más temprano por disposición policial ya que a la tarde juega por la Primera Nacional a las 18:00, Atlético de Rafaela contra Sacachispas.



En nuestra ciudad habrá tres partidos que comenzarán a partir de las 13:30 (Reserva a las 12:00): Peñarol vs. Bochazo de San Vicente, Atlético vs. Dep. Aldao y 9 de Julio vs. Ben Hur. A partir de las 15:30 (Reserva 14:00) se completará la fecha con: Deportivo Tacural vs Dep. Ramona y Argentino Vila vs. Brown de San Vicente.

Final del Apertura

Una vez conocido el ganador de la Zona B que enfrentará a Ben Hur (ganador de la Zona A) se disputará en partido único el próximo domingo 12 de junio. El próximo martes en la reunión liguista se realizará el sorteo y el fixture del Clausura 2022.

Semifinales de la Copa «Centenario»

En la reunión del Consejo Directivo liguista se conoció que las Semifinales de la Copa «Centenario» en Primera División y la categoría 2010 (va como preliminar) se disputarán el lunes 20 de junio. En la localidad de Ataliva (cancha de Independiente) jugarán Atlético de Rafaela ante Unión de Sunchales (previamente jugarán los chicos de la Crema y el Bicho Verde sunchalense). Y en cancha de Ferro, Argentino Quilmes se medirá frente a Ben Hur (previamente lo harán los chicos de Peñarol y Argentino de Vila).

Copa Santa Fe y Federación 2023

Desde la Federación Santafesina de Fútbol, entidad a la cual está adherida la Liga Rafaelina de Fútbol, se conoció que la Copa Santa Fe del próximo año la jugarán los campeones del Apertura y Clausura de la Primera A. Si alguno de ellos ya tendría su lugar asegurado se procederá a buscar el mejor clasificado de los mencionados torneos. En cuanto al certamen de Federación se agrega una plaza más y la disputarán los ascendidos de este año de las Zonas Norte y Sur que serán dos representantes de la Liga Rafaelina.