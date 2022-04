Proyectan habilitar, antes de fin de año, un sector de la doble calzada del tramo Ataliva – Sunchales

Las obras sobre la Ruta Nacional N° 34 siguen en marcha y de a poco se van conociendo nuevas habilitaciones y proyecciones que desde Vialidad Nacional dan a conocer. En ese sentido, uno de los tramos más esperados, es el de Ataliva – Sunchales, un trayecto muy productivo que tiene un tráfico importante de camiones.



Al respecto, el jefe del Distrito 7 de Vialidad Nacional, Fabio Sánchez, sostuvo que «desde Ataliva hacia Sunchales seguramente en algún momento vamos a habilitar la doble calzada. Hay que tener paciencia, son obras que tenemos que hacer, va a haber desvíos e incomodidades», aportó en primera instancia.



Por otro lado, confirmó que antes de fin de año estará habilitando algún tramo de Ataliva a Sunchales. Además, añadió que «de lo que es de Ataliva a Rafaela el 28 abrimos los sobres y vemos a qué empresa le toca confeccionar esa autopista. Ahora las licitaciones son distintas, hay todo un sistema electrónico, inclusive la empresa carga dentro del sistema su oferta y el día 28 a la hora indicada el programa calcula solo y aparece la mejor oferta. Después los ingenieros hacen un análisis de todas las ofertas y si cumplen todos los requisitos. El sistema es muy transparente», destacó Sánchez.

Por su parte, la Municipalidad de Sunchales informó que tras recientes reuniones mantenidas con Vialidad Nacional y la empresa que lleva adelante la obra de la travesía urbana de la Ruta Nacional 34, en corto plazo comenzarán las tareas de ejecución de una nueva rotonda en su intersección con Av. Yrigoyen. Esto implica la previa realización de trabajos de acondicionamiento de los ingresos a la ciudad.

Cabe destacar la importancia que esta obra tiene para Sunchales y la región, ya que brindará mayor seguridad vial y mejor conectividad territorial.

En líneas generales, y haciendo un análisis global de cómo están las obras en toda la Autovía, el ex presidente comunal de la localidad de Ataliva comunicó que «todo lo que es la variante y toda la autopista en sí estamos en un 80% de avance en la parte de la variante. En el sector de Sunchales estamos en un número menor, alrededor de un 45%. Ahora nos aprobaron la modificación de obra así que avanza a otro ritmo. La pandemia ya no incide tanto en el ritmo de trabajo, pero el gran problema que tenemos es la concentración en Buenos Aires, lamentablemente. Desde acá sacamos todos los trabajos, pero la aprobación viene desde casa central», remarcó.

La pandemia, una gran traba para los avances



Desde hace tiempo, hemos venido anunciando que la pandemia de Covid-19 frenó, en muchas ocasiones, el trabajo programado de Vialidad en la Autovía de la 34. Sin lugar a dudas que esto fue un escollo para las autoridades, que menciona que fue «bastante complicado en el sentido de que muchas obras licitadas no pudimos adjudicarlas por el tema del presupuesto. Nos ha complicado bastante sobre todo en el norte donde tenemos un tramo de la ruta 95, la cual está destruida. También tenemos licitado el tercer carril a Buenos Aires desde la ruta 9. Todo lo que es repavimentación y bacheo en la ruta 11 desde Rosario a Santa Fe y desde San Justo hasta Reconquista y de ahí hasta Chaco. Tenemos alrededor de 6 obras en la Provincia. Pero en estos primeros 3 meses no pudimos avanzar, y la gente hace reclamos por no tener obras en ciertas rutas. Desde Vialidad se nos hace muy difícil mantener las obras porque no tenemos el elemento humano, no nos falta la maquinaria, pero no tenemos el otro elemento que esté al frente de todo ésto», reafirmó el jefe del Distrito 7.



En relación a las posibles soluciones y tareas que se desarrollarán, Sánchez amplió diciendo que «después de haber arreglado con el FMI, el Presidente va a estar reconduciendo las obras por un decreto presidencial, una parte va a ser reconducida por ahí y la otra es por disposición del administrador de Vialidad Nacional, que ya lo ha hecho con algunas obras que tenían presupuesto del año anterior, por ejemplo la ruta 95, que en esta semana ya va a ser adjudicada y dentro del mes de abril se va a firmar el contrato y a mediados de mayo comenzará la obra. Ya hoy se está viendo movilización de la empresa hacia el lugar para empezar a hacer los primeros trabajos de mantenimiento, instalación del obrador, cartelería», añadió.