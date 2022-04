Julio Lamas anunció su retiro del básquet

Julio venía madurando la idea hace un tiempo, cuando dijo que le gustaría incursionar en otros ámbitos. Y este sábado le bajó el telón a su exitosa carrera como entrenador, que contó con dos pasos por la Selección Argentina. "Atravieso este momento con mucha emoción y el deseo de agradecer", comenzó un extenso hilo de Twitter, espacio que eligió para comunicar su decisión.

"¡Hola a todos! Quiero anunciarles que he decidido retirarme y dejar de dirigir básquet profesionalmente. Atravieso este momento con mucha emoción y con el deseo de agradecer. En primer lugar a tres personas: a mi mamá, María Vicenta, que me dio todo y me cuidó; a León Najnudel, quien me brindó conocimiento y oportunidades con total generosidad; y a Alejandra Rebora, mi compañera, la persona que me apoyó y ayudó siempre. Sin ellos no hubiera sido lo mismo", escribió.

Además, continuó: "Luego, un especial agradecimiento a los clubes y a las federaciones nacionales que me eligieron y confiaron en mí. A sus directivos. A todos los compañeros que tuve en cada uno de los cuerpos técnicos que conformamos. Y al final (pero no al ultimo), a los jugadores, razón central por la que empecé a ser entrenador: para enseñarle a jugar a los pibes de mi club, el Deportivo San Andrés. Ahí fue cuando me enamoré del básquet, de enseñar y de ser parte de un equipo". Y cerró: "Me despido orgulloso del camino transitado, sabiendo que me dediqué apasionadamente y que di todo de mí en la búsqueda de la mejora constante. No me guardé nada. Es hora de aprender cosas nuevas y trabajar en el deporte desde otro rol".

Actualmente, Lamas es comentarista de la cadena Deportv y suele participar de las transmisiones de la Liga ACB Endesa. Justamente, en España participan varios de los argentinos (Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck) que él dirigió en el seleccionado. "¡Felicitaciones por todo Julio! Fue muy lindo transitar buena parte de nuestro recorrido juntos. Abrazo enorme y lo mejor para lo que se viene", le contestó Manu Ginóbili.

LA CARRERA DE LAMAS

El bonaerense, de 57 años, comenzó su trayectoria en Sport Club Cañadense de la Liga Nacional. Luego, en el país pasó por Olimpia, Boca Juniors, Obras (tres etapas), Ben Hur, Libertad y San Lorenzo. A su vez, comandó los destinos de la Selección Argentina entre 1997 y 1999 y entre 2011 y 2014 (con los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en el medio) y de la selección de Japón entre 2017 y 2021. Asimismo, llevó sus conocimientos a España: estuvo en TAU Cerámica, Alicante y Real Madrid (2003-2004).

Fue elegido el DT del año de la LNB en siete ocasiones y obtuvo 12 títulos, entre ellos un Campeonato FIBA de las Américas con Argentina y dos Ligas Sudamericanas de Clubes (en 2006 con Ben Hur y en 2011 con Obras).

Con Libertad ganó un Súper 8 y la Liga Nacional 2007-2008.