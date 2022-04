LigaArgentina: Esta noche, Libertad afronta el penúltimo juego de la Fase Regular

Será el penúltimo encuentro de la fase regular, cerrando los Tigres el próximo viernes 8, en casa, ante Villa San Martín.

Se vienen jornadas decisivas para conocer las posiciones finales de la Conferencia Norte. Libertad lucha junto a otros tres equipos para ver quien se ubica en los puestos 8° al 11°, el cual deberá jugar una instancia previa para acceder a la Reclasificación.

Al igual de lo ocurrido con Rivadavia de Mendoza, Deportivo Norte es uno de esos rivales directos que tienen los Tigres. Los de Armstrong lograron tres victorias consecutivas como local que le permiten depender de sí mismo para este apasionante desenlace. Sin embargo, una derrota en Sunchales lo pone otra vez en la conversación.

Por su parte, Libertad necesita ganar sus dos compromisos restantes para incrementar sus posibilidades. Un traspié en alguno de esos juegos finales complicaría a los Tigres que deberían esperar que alguno de sus competidores caiga en todos sus encuentros.

También para este choque, en caso de que los Tigres consigan una victoria, será importante la diferencia de gol. En Armstrong la victoria fue para los locales 85 – 79, por lo que Libertad necesita ganar por siete o más unidades para tener ventaja ante un posible desempate.

Posiciones – Próximos rivales:

8) Independiente SdE 48pts (12 – 13) vs Echague (V), Dep. Norte (V) y Ameghino (V)

9) Libertad 47pts (11 – 15) vs Dep. Norte (L) y vs Villa San Martin (L)

10) Dep. Norte 47pts (12 – 13) vs Libertad (V), vs Inde SdE (L) y vs Ctral. Ceres (L)

11) Rivadavia 46.5pts (12 – 14) vs Colon (L) y vs Salta Basket (L)

3.4. CLASIFICACIÓN EN SERIE REGULAR.

Finalizada la Fase Regular, los clasificados entre el 1° y 4° puesto de cada Conferencia clasificarán directamente a los Cuartos de Final. Los clasificados del 5° al 10° puesto de cada Conferencia más los dos clubes que surjan del PlayInn integrarán la Reclasificación.

Los clasificados 11°, 12°, 13° y 14° de cada Conferencia jugarán el Play Inn (11° vs. 12° y 13° vs. 14°).

Los equipos clasificados 15° en cada Conferencia terminan su participación en esta edición de La Liga Argentina.