Aviano: "El proceso traumático de La Anónima nunca debió existir"

Curiosamente, el secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia, Marcos Aviano estuvo en Sunchales el mismo día que se levantó la clausura a La Anónima aunque no participó del emblemático suceso concretado en la mañana del jueves 17 que fue celebrado por los casi 50 empleados del supermercado luego de sufrir 44 días de inactividad.

Aviano se reunió con representantes del comercio localen la sede del Centro Comercial de Sunchales y recorrió algunos comercios que trabajan con Billetera Santa Fe. En un intervalo, dialogó con la prensa, explicando que "la habilitación de los comercios es una facultad de los Municipios pero en este tipo de emprendimientos comerciales, previo a eso, la provincia debe emitir el certificado de factibilidad para evaluar si esa empresa concentra o no la actividad económica de la localidad. Y eso fue lo que no hizo" afirmó el secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia.

"La secretaría de Comercio Interior le advirtió en junio del año pasado sobre esta certificación a la Municipalidad de Sunchales con la intención de que se la solicite a La Anónima. Debido al reclamo de algunos comerciantes del sector, preocupados, a su criterio, por el incumplimento de la Ley de Grandes Superficies Comerciales debió actuar la Secretaría. Finalmente se comprobó esa irregularidad y dictamos la clausura del supermercado" relató el funcionario provincial.

Y no dudó en apuntar al causante de esta desprolijidad: "La responsabilidad inicial de la clausura de La Anónima fue de la Municipalidad de Sunchales y luego de la misma empresa que ha seguido esa línea y se ha equivocado. Finalmente, en diciembre se presentó la documentación y se le fue solicitando los requisitos faltantes hasta obtener la certificación. Entendemos que desde provincia hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance desde el marco normativo y que a ninguna gestión le gusta poner una faja de clausura. La certificación se expidió con mucha celeridad y lo único que no fue de nuestro agrado es que pusieran a los trabajadores en el medio de esta situación. Seguramente a algunos no les caerá bien que La Anónima haya desembarcado en Sunchales pero hemos comprobado que no concentra actividad económica en esta ciudad y esperemos que genere competencia para beneficio de los consumidores y nuevos puestos de trabajo".

Billetera Santa Fe

Ante la consulta si el gobierno provincial evalúa que Billetera Santa aumente el reintegro de 5000 pesos que ofrece actualmente, Aviano respondió negativamente y citó al ministro de Economía de la Provincia de Santa Fe, Walter Agosto, afirmando que esta herramienta "se plantea como un sistema previsible y sustentable". El secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia explicó que "el nivel de inversión pública es muy elevado y lo contemplado en el presupuesto provincial es correcto. No hay que entender a Billetera Santa Fe como un subsidio paritario, hay que entenderlo como una política de estímulo al consumo. Por eso hoy estamos concentrados en la campaña de inicio de clases".